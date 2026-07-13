緬甸外長稱翁山蘇姬健康良好 東協重申5點共識

緬甸外交部長丁蒙瑞（Tin Maung Swe）12日在曼谷舉行的東協非正式外長會議中表示，被拘留的翁山蘇姬目前「健康良好」，並稱她「就像親人、姊妹一樣」，緬甸政府會妥善照顧她。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，兼任東協緬甸問題特使的菲律賓外交部長拉薩洛（Maria TheresaLazaro）12日在東協非正式外長會議結束後表示，丁蒙瑞提到，翁山蘇姬身體狀況良好，並強調「她是親人、是姊妹，因此我們會照顧她」。

諾貝爾獎得主翁山蘇姬自2021年軍事政變，政府被推翻後遭監禁至今。據報導，拉薩洛近來持續爭取探視翁山蘇姬，希望親自確認她的健康狀況。

這次會議也是2021年軍事政變以來，首度有東協國家外長與緬甸外交部長面對面會談，希望重啟陷入停滯的和平進程。

自政變以來，緬甸內戰持續延燒，外界估計已造成約10萬人死亡。

據泰國公共電視台（Thai PBS）12日報導，拉薩洛表示，雖然這次屬於非正式會議，但各國一致重申將持續以「5點共識」作為解決緬甸危機的架構。

該5點共識包括「暴力須立即停止，各方展現最大自制」、「各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道」、「東協將成立主席特使團促進對話」、「東協將對緬甸提供人道援助」、「特使團將赴緬甸與各方會商」。

另外，泰國外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）則指出，這次會談坦率且具建設性，泰國願意協助促成緬甸與少數民族武裝團體展開對話，特別是泰緬邊境地區等各方。

當被媒體詢問會談是否涉及翁山蘇姬時，希哈薩表示，緬甸外長向他們保證，翁山蘇姬得到很好的照顧，可以使用所有必要設施，身體狀況良好。