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曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所罹難

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曼谷啤酒餐廳火災釀27死 市長初判濃煙阻逃生

中央社／ 曼谷13日專電

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡。泰國總理阿努廷及曼谷市長查察先後抵達現場了解救災情況。查察接受中央社訪問表示，火災發生後大量濃煙迅速在餐廳內瀰漫，導致顧客難以逃生。

這起嚴重的火災發生於當地時間約午夜（台灣時間凌晨1時），地點位於曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳，火勢大約在半小時後撲滅，已造成27人死亡、18人受傷。死者包括9名男性和18名女性。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）凌晨前往現場受訪時表示，多數罹難者是因濃煙致死。他引述一名餐廳樂手表示，火災疑似是從餐廳舞台附近的斷路器開始，之後就停電並發出爆炸聲。

據中央社記者實地觀察，餐廳大門有多扇玻璃窗破裂，後門則散落著鞋子及多件員工圍裙。

事發當下，在附近執勤的警衛說，火災發生得非常突然，「看到很多人從餐廳跑出來，一時之間也不知道發生什麼事」。

據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，火災發生時店內擠滿顧客，火勢與濃煙迅速蔓延，消防人員到場後協助疏散民眾，並將傷者送往附近醫院治療。多數罹難者被發現受困於餐廳廁所。

在現場視察的曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，火災發生時現場一片混亂，大量濃煙使民眾難以逃生，但確切的起火原因，仍有待相關人員調查釐清。

泰國公共電視台早前報導，此事件造成至少30人死亡，隨後更正為27人。

泰國過去曾發生多起娛樂場所重大火災，其中以2009年曼谷珊迪卡（Santika）夜店火災最為嚴重，該事件造成66人死亡，起火原因爲室內燃放煙火。

曼谷 火災 餐廳

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