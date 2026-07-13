俄襲烏克蘭多地 8死數10傷

烏克蘭官員十一日指稱，俄羅斯同日以飛彈、無人機及炸彈攻擊烏克蘭各地，造成八人喪生、數十人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基同日呼籲國際間採取外交作為，確保烏克蘭更快獲得武器。他十二日並透過社媒Ｘ發文宣布，已向烏克蘭國會議員提議撤換去年七月就任的總理思維里登科。

十一日，烏北的蘇米一處人潮洶湧的地區被兩枚導引滑翔炸彈鎖定，導致五人死亡、卅人受傷，一枚炸彈擊中公車站。根據現場照片及網路上的短片，一輛公車的黃色車身一側炸毀，還有一棟集合住宅的建築物牆面受損嚴重。

同日蘇米一處和俄國接壤的地區，一名踩到爆裂物的男子被炸死。烏克蘭東南部的札波羅熱也被這種炸彈攻擊，釀成十人受傷。濱黑海的烏南港市敖德薩被飛彈攻擊，已知兩人罹難、一人受傷。澤倫斯基十一日在Ｘ寫道，俄國共發射一二○多架無人機與十二枚飛彈。

烏克蘭也做出還擊。烏軍十二日指稱，已徹夜攻擊俄國中部薩馬拉一座煉油廠。烏克蘭無人機部隊指揮部也指稱，其無人機群同日攻擊十四艘俄國船舶，其中十艘為油輪，且過去七天，其無人機群共攻擊九十艘俄船。

俄國羅斯托夫州長史柳薩十二日指稱，一架烏克蘭無人機攻擊一艘駛入亞速-黑海運河的油輪，引發船上失火，所幸沒有人員傷亡。

路透十二日報導，烏克蘭近幾月已加大對俄國多座煉油廠及能源基礎設施的攻擊力道，希望藉此減少俄國將油品出口收入，轉化為戰場能量。至於對亞速海上俄船的攻擊，烏克蘭則旨在干擾俄軍補給燃料，加強對俄國二○一四年從烏克蘭兼併的克里米亞半島。

對於自二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，烏克蘭從美方獲得的「愛國者」攔截飛彈日益短缺困境，澤倫斯基十一日在例行夜間談話強調，烏克蘭需盟邦確保軍援能更快到位；包含上周（在土耳其北約峰會場邊）和美國總統川普達成的協議，即授權烏克蘭在國內生產愛國者。

至於更換思維里登科，澤倫斯基未詳述原因。傳思維里登科可能轉任駐美大使。