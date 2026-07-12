哈瑪斯放棄治理 加薩青年：厭倦政治只想重建家園

巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）日前宣布解散統治加薩近20年的行政機構，為以技術官僚組成的新行政委員會接管鋪路。這項被視為加薩政治重大轉折的決定，在當地青年間引發複雜情緒。

住在加薩難民區的青年米克達（AhmedMiqdad），11日透過通訊軟體接受中央社專訪時表示，自己聽到消息的第一反應是「如釋重負，但也對茫然的未來感到恐懼」。

米克達進一步解釋說，會說如釋重負，是因為一個政治派系終於要結束長期掌控加薩；而感到恐懼，則是來自身為加薩人民多年來的生活經驗：每次一有新的政治變化，就可能伴隨新的混亂、安全真空，甚至更多苦難。

米克達表示，「我認為他們早就該放棄治理」。身為加薩青年，自己這一代人為此付出極大代價，長年被迫活在封鎖、戰爭、失業與貧困中。

米克達認為，管理一個長期遭外部勢力封鎖的地區，需要新的政治與經濟願景，而非僅依靠武力。

談到哈瑪斯過去近20年的統治，米克達認為，最大的反省應是「口號無法建立國家，也無法解決飢餓問題」。

米克達表示，在哈瑪斯執政初期，社會治安確實經歷了一定程度的改善，也強化大家抵抗以色列占領巴勒斯坦土地的信念。

然而，隨時間過去，哈瑪斯形成的負面影響卻也逐漸浮現，包括高達7成以上的青年失業、言論自由受限，以及要求改善民生的青年運動不斷受到打壓。

「整整一個世代的人都失去了人生機會。」米克達感嘆地對記者說。「許多年輕人最後想到的不是創業，而是移民，甚至想冒險搭船離開加薩。」

米克達認為，2007年哈瑪斯接管加薩，是巴勒斯坦近代史最重要的轉捩點之一。他說，那場政治派系的分裂，不僅將加薩與約旦河西岸隔開，也讓巴勒斯坦議題逐漸從民族解放運動，演變成國際社會眼中的人道危機，

「全世界關心的焦點都在援助物資是否送得到、邊境是否開放，而不是巴勒斯坦人民真正追求的未來。」米克達發出另一個感嘆。

至於目前加薩青年是否仍支持哈瑪斯，米克達表示，支持度已經出現根本性的改變。

「當然還是會有人基於意識形態，或自身固有的利益而支持哈瑪斯，但絕大多數的青年都已深感失望。」米克達說，歷經戰火摧毀家園、流離失所，以及在戰火中接二連三地失去親友後，許多年輕人開始質疑，當家園變成廢墟、未來看不到希望時，政治口號究竟還有什麼意義？

哈瑪斯解散加薩統治機構後，不論是巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）領導的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority，PA），或川普主導成立的加薩國家行政委員會（NationalCommittee for the Administration of Gaza，NCAG）」接手治理，米克達心中最大的期待就是讓加薩重新與世界接軌。

「我們希望解除封鎖、正常開放過境關卡，真正展開重建，並引進投資與工作機會。」米克達這時稍微提高音調，語帶希望地告訴記者，加薩年輕人想要的是一個能為人民提供公共服務，並確實改善人民生活的專業政府，而不是只服務政黨利益的政府。

至於由美國支持成立的技術官僚委員會，米克達坦言，加薩民眾普遍抱持「既懷疑又期待」的態度。

米克達指出，由於美國長期被認為偏袒以色列，不少人對任何由美方支持的安排保持戒心；然而，在持續飢餓、破壞與重建停滯的現實下，也有不少民眾認為，只要能改善生活，即使是獲得國際支持的新治理架構，也值得一試。

大家最常說的一句話就是：「先讓我們活下去。」

不過，米克達也認為，巴勒斯坦自治政府若要重新贏得加薩人民信任，仍須大幅改革，包括打擊貪腐、消除裙帶關係，停止將加薩邊緣化，並培養更多能與年輕世代對話的新一代政治領袖。

談到戰後加薩青年真正關心的事情，米克達幾乎沒有猶豫地說：「99%的青年現在只關心重建。」

包括米克達在內的加薩青年眼中，「政治」現在只是一種不想去想的奢侈品。年輕人腦袋每天思考的，都是如何找到安身處、完成學業、找到工作，重新開始人生，而不是政治派系。

米克達急切地表示，目前加薩最迫切需要的是住房，並要求以色列立即解除封鎖，好讓建築材料能順利進入加薩進行建設。成千上萬的居民都仍擠在無法真正遮風避雨的帳篷或廢墟中。他們也急需穩定供電、乾淨飲水及有效的醫療設施。許多傷病患都因以色列持續性空襲砲轟導致的醫療崩潰，而無法獲得照顧。

回憶2023年10月爆發的戰爭，即將進入30而立的米克達說，這場戰爭「不是只改變了我的人生，而是完全抹去了我最寶貴的人生黃金時期」。

「我失去了朋友，還失去了一個完整的家園和所有美好回憶，更失去了一個原本正要起飛翱翔的人生職涯。」戰前，米克達曾是巴勒斯坦青年賦權會公共關係發言人和專案總監。然而，戰爭爆發後的短短幾個月內，他的面容和內心彷彿老了20歲般。

這場戰爭讓米克達深刻體會到，在加薩，一枚飛彈就可以讓他們的人生規劃瞬間歸零。

儘管記者對米克達問了一長串讓他深感沉重，越回答越無力的問題，但仍可察覺米克達並未完全放棄人生，而且那股從最艱難環境淬鍊出的韌性，仍流淌在米克達的血液中。

米克達和其他加薩青年都仍不懈怠地尋找未來希望。

從近3年炮火中挺過來的米克達，現在是「巴勒斯坦國家青年委員會」（Palestinian National YouthCouncil）成員，還組織一個志工服務團體「善良與奉獻團隊」（Goodness and Giving Team），也正準備籌組一個地方性新聞媒體「阿希爾新聞社」（AseelNews Agency），以記錄加薩人民的處境。只可惜加薩地區金融系統目前仍完全停擺，他正努力尋找各種管道籌集資金。

米克達最後堅定地說道，「即使如此，我還是相信，加薩有未來，而且需要有人將加薩人民的故事說出來。」