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荷莫茲海峽到底能不能過？美中央司令部稱開放 伊朗隨後反駁

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一艘貨櫃船12日停在阿拉伯聯合大公國東部柯法干港附近的荷莫茲海峽海域。法新社
一艘貨櫃船12日停在阿拉伯聯合大公國東部柯法干港附近的荷莫茲海峽海域。法新社

美國CNN報導，儘管伊朗革命衛隊12日稍早宣布已關閉荷莫茲海峽，美軍中央司令部仍表示這條水道「對所有船隻開放」。然而，伊朗隨後反駁美軍說法，稱船隻目前無法通過荷莫茲海峽。究竟船隻能不能通過荷莫茲海峽，美伊雙方各執一詞。

美軍中央司令部在社群媒體X發文表示：「荷莫茲海峽對所有尋求合法通過的船隻開放。儘管伊朗進行不合理的侵略、騷擾、威脅和發布專斷聲明，美軍已部署完畢並做好準備，以確保航行自由得以維持。伊朗沒有控制荷莫茲海峽。海上交通正常運作。」

美國等西方國家海軍聯盟管理的聯合海事資訊中心（JMIC）當天稍早表示，經過阿曼水域的南側航線目前仍可雙向通行，但也警告荷莫茲海峽的安全威脅等級仍是「嚴峻」（severe）。

船舶追蹤平台MarineTraffic當天上午的數據顯示，伊朗發表聲明後，通過該海峽的交通流量已再度下滑。

伊朗的說法與美軍截然不同。CNN指出，負責監督海峽通行新協議的伊朗官方機構今天表示，目前船隻「無法通過荷莫茲海峽」。伊朗「波斯灣海峽管理局」（PGSA）在X發文表示：「由於美軍近期在該地區進行非法行動，目前荷莫茲海峽無法通行。」

PGSA表示，一旦「局勢恢復穩定和平靜，將會按照既定時程審查所有申請，並頒發必要的許可證」。

伊朗 美國 荷莫茲海峽

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