消息人士：德國出資為烏克蘭採購 5萬架攻擊型無人機

（德國之聲中文網）在與俄羅斯持續四年多的戰爭中，烏克蘭高度依賴各類無人機。隨著烏軍每天發動數千次無人機打擊，該國每年的無人機產量已達數百萬架。

這筆攻擊型無人機訂單涉及烏克蘭主要製造商SkyFall生產的“百舌鳥”（Shrike）第一人稱視角（FPV）無人機。這些無人機搭載了美國防務技術公司Auterion開發的軟體，該軟體旨在讓無人機在飛行末段能夠自主追蹤並打擊移動目標。

Auterion執行長邁耶（Lorenz Meier）證實了合約規模，並補充稱該訂單價值約9000萬歐元，由一個歐洲國家出資。邁耶告訴路透社，部分無人機已交付給烏克蘭政府，其餘部分定於今年內發貨。

SkyFall證實了德國參與其中，但表示無法對採購細節發表評論。

德國國防部以行動安全為由拒絕置評。

烏克蘭國防部也拒絕置評。

“百舌鳥”是一款低成本無人機，自2023年起便已在烏克蘭投入使用，近期在海外也備受矚目。

Auterion執行長邁耶表示，Auterion正與多家硬體製造商合作，在多個西方政府的資助下，協助今年為烏克蘭供應總計10萬架無人機。

其中包括一份價值5000萬美元、由五角大樓授予的合約，涉及提供3.3萬架無人機。邁耶稱，這批無人機已交付給烏克蘭。

上個月，英國宣布將在總額7.52 億英鎊的更廣泛援助計劃框架下，於今年向烏克蘭提供15萬架無人機。

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