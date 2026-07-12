烏克蘭政府大換血 總理就任未滿1年遭澤倫斯基撤換

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已提議撤換現任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。根據烏克蘭法律，總理辭職須經國會批准，同時也意味著政府總辭。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X表示：「我感謝尤莉雅（斯維里登科）擔任總理時明確、穩健且有效率地工作，感謝她多年來於烏克蘭團隊卓有成效的服務。我已提供她機會，讓她領導一個全新且重要的領域，涉及與一個關鍵夥伴的關係。」

他補充道：「我期待能與國會議員一同對烏克蘭政府進行相關調整。」

澤倫斯基表示，為了「確保新政治戰略的推行」，政府有必要調整，但他未進一步透露細節。

斯維里登科於2025年7月出任烏克蘭總理。澤倫斯基並未具體說明她的新職位或接任者，但表示執法機構高層也會有人事異動。

反對黨國會議員熱列茲尼亞克（YaroslavZhelezniak）表示，斯維里登科很可能會出任駐美國大使。