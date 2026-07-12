快訊

台積電法說在即 外資關注五大焦點...目標價最高喊上3800元

88歲上市公司創辦人陷「1迷思」太早賣掉Nvidia股票 算一算恐倒賠近千萬

巴威颱風在尖石鄉強降雨 竹縣府：尖石鄉玉峰村、秀巒村明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭政府大換血 總理就任未滿1年遭澤倫斯基撤換

中央社／ 基輔12日綜合外電報導
烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。 路透
烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。 路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已提議撤換現任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。根據烏克蘭法律，總理辭職須經國會批准，同時也意味著政府總辭。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X表示：「我感謝尤莉雅（斯維里登科）擔任總理時明確、穩健且有效率地工作，感謝她多年來於烏克蘭團隊卓有成效的服務。我已提供她機會，讓她領導一個全新且重要的領域，涉及與一個關鍵夥伴的關係。」

他補充道：「我期待能與國會議員一同對烏克蘭政府進行相關調整。」

澤倫斯基表示，為了「確保新政治戰略的推行」，政府有必要調整，但他未進一步透露細節。

斯維里登科於2025年7月出任烏克蘭總理。澤倫斯基並未具體說明她的新職位或接任者，但表示執法機構高層也會有人事異動。

反對黨國會議員熱列茲尼亞克（YaroslavZhelezniak）表示，斯維里登科很可能會出任駐美國大使。

烏克蘭 澤倫斯基

延伸閱讀

俄飛彈無人機攻擊釀8死 澤倫斯基籲盟邦加快軍援

烏克蘭無人機破壞威力升級 俄羅斯面臨消耗戰困境

俄羅斯飛彈無人機攻擊烏克蘭多地 8死數十傷

戰爭處於轉折點…烏無人機破壞力升級 俄軍顯露疲態

相關新聞

烏克蘭政府大換血 總理就任未滿1年遭澤倫斯基撤換

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已提議撤換現任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。根據烏克蘭法律，總理辭職...

紐時調查披露「日本淪俄羅斯間諜樂園」！情報巢穴藏警察廳眼皮底下

紐約時報12日調查報導披露，俄羅斯利用日本反間諜法規薄弱、情報體系受限及高科技產業發達等條件，將日本變成取得軍事技術的間諜樂園。俄國軍情人員以俄羅斯航空東京辦事處為掩護，採購或竊取日本高科技設備與零組件，再經第三國轉運俄國；這處情報巢穴就在日本當局眼皮子底下，距警察廳總部僅步行10分鐘。

荷莫茲海峽到底能不能過？美中央司令部稱開放 伊朗隨後反駁

美國CNN報導，儘管伊朗革命衛隊12日稍早宣布已關閉荷莫茲海峽，美軍中央司令部仍表示這條水道「對所有船隻開放」。然而，伊朗隨後反駁美軍說法，稱船隻目前無法通過荷莫茲海峽。究竟船隻能不能通過荷莫茲海峽，美伊雙方各執一詞。

減壓教改反成新的軍備競賽 南韓高一休學人數創新高

最近南韓高中生的社群裡，「休學」這兩個字出現的頻率高得嚇人。高一學生無奈地說，「我們高一大概有11個人休學。」這群只有16歲的青少年，才剛踏入高中校門，為何急著按下人生重置鍵？與政府名為減輕課業壓力的教育改革有關。

地方政府勞動力短缺 日本總務省考慮引進AI代理

日本時報報導，日本總務省已開始考慮引進AI代理，協助面臨勞動力短缺的地方政府。

英王儲威廉王子發文賀英格蘭逆轉晉級4強：幹得漂亮

英格蘭隊12日以2比1逆轉擊敗挪威隊，順利挺進4強，將對陣阿根廷。英國王儲威廉王子在社群媒體X發文祝賀英格蘭隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。