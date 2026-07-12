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英王儲威廉王子發文賀英格蘭逆轉晉級4強：幹得漂亮

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
11日的世足賽八強戰英格蘭對陣挪威由英格蘭取得晉級4強門票。英格蘭中場大將貝林漢賽後舉起雙手慶祝。路透
11日的世足賽八強戰英格蘭對陣挪威由英格蘭取得晉級4強門票。英格蘭中場大將貝林漢賽後舉起雙手慶祝。路透

英格蘭隊12日以2比1逆轉擊敗挪威隊，順利挺進4強，將對陣阿根廷。英國王儲威廉王子在社群媒體X發文祝賀英格蘭隊。

威廉王子發文表示：「幹得漂亮英格蘭！你們在艱難的環境下表現出色，這是支特別的隊伍。我也向令人敬佩的挪威隊致上敬意。晉級4強……從來沒有懷疑過！」

威廉王子本身就是足球迷，是英超勁旅艾斯頓維拉（Aston Villa）鐵粉。艾斯頓維拉今年5月勇奪歐洲聯賽冠軍，當時威廉王子全場加油助陣，隊長麥金賽後更邀請他參加奪冠後的慶功。

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