烏克蘭無人機襲擊亞速海油輪 俄羅斯州長稱無漏油傷亡

俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）州長史柳薩（Yuri Slyusar）今天表示，一架烏克蘭無人機襲擊一艘正駛入亞速－黑海運河的油輪。

路透社報導，史柳薩在通訊應用程式Telegram寫道，烏克蘭無人機攻擊引發火警，但火勢已受控制，因為這艘油輪當時為空船，並無漏油風險，亦未造成人員傷亡。

烏克蘭軍方近期已在亞速海（Sea of Azov）攻擊逾40艘俄羅斯油輪，並稱此舉是為了破壞俄軍燃料補給，進而孤立遭俄方占領的克里米亞（Crimea）。

近幾週以來，烏克蘭加強攻擊克里米亞的後勤與能源基礎設施，導致當地燃料短缺，促使當局宣布當地進入緊急狀態。