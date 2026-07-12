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德國毒品問題報告 四分之一吸毒致死者不到30歲

德國之聲／ 德國之聲

德國之聲中文網）聯邦政府毒品問題專員施特裡克（Hendrik Streeck）公布了德國與毒品相關的死亡數據。特別是年輕的吸毒者死亡人數令人震驚。

2025年，2150人因吸毒死亡。其中，約四分之一的死者年齡在30歲以下（528人）。20歲以下死亡的吸毒者人數比2021年幾乎翻了一番，為106人。這些因吸毒死亡的人平均年齡為40.6歲。

施特裡克說，這些年輕人中有許多尚未完全明白吸毒的危險性。他說，心理壓力、個人危機是年輕人使用毒品可能的原因，但也有人是出於好奇以及魯莽。

這些最新數據還顯示，81.5%的死亡案例與同時吸食多種毒品有關。

信箱裡的免費毒品試用品

柏林警方本周發布一項警告，稱毒販會在人們住所的信箱內放置含有免費毒品樣品的包裝袋。色彩鮮豔的塑料袋中有可卡因、搖頭丸、氯胺酮和大麻，上面印有聯繫電話。

在柏林，特別是在夜店和酒吧密集的街道，到處可見一些貼紙，上面印有QR Code，可聯繫上毒販。還有人在夜店和酒吧分發名片，上面是毒販的WhatsApp和Telegram聯繫方式。

芬太尼相關死亡人數增加三分之一

最新數據中還有一點引人注意，就是死於處方藥的年輕人數量。苯二氮卓類藥物、含阿片類止痛藥以及其它精神活性藥物盡管並非唯一的死亡原因，但經常扮演重要的角色。

施特裡克此前曾警告，毒品市場越來越不透明，毒性越來越危險。據報導，阿富汗塔利班實施鴉片禁令後，在阿富汗的嬰粟田裡提取的毒品如今正在被實驗室生產的阿片類藥物所取代。

最新數據還顯示，與芬太尼相關的死亡人數為118人，比2021年增加34.1%。

將建立預警系統

施特裡克宣布將建立一個全面監控與預警系統，迅速識別在市場上流通的毒品物質，以便醫護和社工人員有所準備。此外，還將加強針對年輕人的毒品預防等服務。

世界範圍內，毒品的使用近來繼續增加，特別是可卡因與合成毒品。“毒品、假冒藥品以及高危混合物往往點幾下鼠標就可以得到”，施特裡克說道。他補充說，“街角的毒販”遠非唯一要應對的問題。

施特裡克還警告說，市政部門在應對毒品使用的後果方面越來越力不從心。“這個系統正承受壓力。在很多地方，難以獲得幫助，或者很慢、資金不足。”他說，相關的服務在減少，因為提供服務的方面無法再承受成本壓力，或者市政部門需要削減開支。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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