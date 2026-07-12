快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時調查披露「日本淪俄羅斯間諜樂園」！情報巢穴藏警察廳眼皮底下

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
東京地標東京鐵塔。路透
東京地標東京鐵塔。路透

紐約時報12日調查報導披露，俄羅斯利用日本間諜法規薄弱、情報體系受限及高科技產業發達等條件，將日本變成取得軍事技術的間諜樂園。俄國軍情人員以俄羅斯航空東京辦事處為掩護，採購或竊取日本高科技設備與零組件，再經第三國轉運俄國；這處情報巢穴就在日本當局眼皮子底下，距警察廳總部僅步行10分鐘。

烏克蘭政府估計，俄國90%的飛彈和無人機含有日本零組件。基輔去年至少16度致函日本外務省關切此事，日本政府雖公開支持烏克蘭，但面對烏方及西方盟國接連示警，採取行動的速度仍相當緩慢。

紐時透過政府機密文件、企業紀錄，並訪問橫跨3大洲的數十名情報與政府官員，其中包括西方5個情報機構的現任及前任官員，揭露俄軍2022年2月入侵烏克蘭後，西方國家不僅驅逐數百名俄國間諜，也封鎖微晶片、發射器及武器製造機具等敏感設備出口。此後，數十名遭驅逐的俄國情報人員轉往日本活動。

負責這項東京行動的是俄國軍事情報局（GRU）鮮少曝光的「第20局」（20th Directorate），成員以外交官或商人身分作掩護，負責購買或竊取戰場技術，再走私回俄羅斯。

西方情報官員指，負責人是49歲資深軍情官員弗琴科夫（Maksim Vladimirovich Filchenkov），他2024年2月赴日，以俄羅斯航空（Aeroflot）員工身分掩護。

弗琴科夫曾派駐日本，熟悉當地產業及物流網絡。他上任後積極接觸將貨物由日本運往俄國的物流業者，協助俄方以虛假名義採購敏感技術，甚至使用不實運輸文件。俄國軍情人員自蘇聯時代起，便經常以俄羅斯航空職務作為蒐集西方技術的幌子。

俄羅斯航空雖因無法在日本取得零件及服務，實際上已停止營運，但合作物流商仍持續活動。其中日本物流業者Proco Air自稱是日本與俄羅斯之間的橋梁，透過斯里蘭卡、烏茲別克等俄羅斯航空仍可飛航的國家轉運貨物，再由俄航送往俄國。

運輸紀錄顯示，日本是這類敏感軍民兩用技術的全球最大出口國。走私者不必將設備直接送往俄羅斯，只需先運至願意轉售的第三國；日本敏感技術最大出口地是越南，而越南同時也是向俄國出口敏感技術最多的國家。

今年5月，俄軍一枚Kh-101巡弋飛彈擊中基輔住宅大樓，造成至少24人死亡，殘骸中便發現原已禁止出口俄國的日本製導引零件。

烏克蘭去年至少16度致函日本外務省，提交在俄國飛彈及軍事設備中發現日本製電路板、發射器和半導體等證據，涉及日本電氣、松下電器及東芝等企業，但沒有證據顯示相關公司明知產品最終流向俄國卻仍出售。

紐時調查指出，日本受二戰後制度限制，情報機構長期弱勢，甚至沒有專責海外情報機關，也缺乏完整間諜法。儘管西方國家多次警告，日本至今仍未對弗琴科夫採取行動。

紐時記者3度前往俄羅斯航空東京辦事處，最終僅獲告知，弗琴科夫拒絕受訪。

間諜 日本 俄羅斯

延伸閱讀

烏克蘭無人機破壞威力升級 俄羅斯面臨消耗戰困境

戰爭處於轉折點…烏無人機破壞力升級 俄軍顯露疲態

俄羅斯指控開放空域供無人機攻擊 波海3國再駁斥

俄飛彈無人機攻擊釀8死 澤倫斯基籲盟邦加快軍援

相關新聞

紐時調查披露「日本淪俄羅斯間諜樂園」！情報巢穴藏警察廳眼皮底下

紐約時報12日調查報導披露，俄羅斯利用日本反間諜法規薄弱、情報體系受限及高科技產業發達等條件，將日本變成取得軍事技術的間諜樂園。俄國軍情人員以俄羅斯航空東京辦事處為掩護，採購或竊取日本高科技設備與零組件，再經第三國轉運俄國；這處情報巢穴就在日本當局眼皮子底下，距警察廳總部僅步行10分鐘。

俄飛彈無人機攻擊釀8死 澤倫斯基籲盟邦加快軍援

俄羅斯今天再次對烏克蘭發動飛彈及無人機攻擊，造成8死數十人傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy...

加拿大驚傳大規模街頭槍擊！2死6中彈 槍手在逃

CNN報導，加拿大多倫多11日晚間驚傳大規模街頭槍擊。警方表示，加拿大規模最大的拉丁文化街頭嘉年華「聖克萊爾莎莎嘉年華」（Salsa on St. Clair）活動期間發生槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。

多倫多街頭拉丁派對驚傳槍響 2死多人受傷

加拿大多倫多（Toronto）一處商店與餐廳林立的地區今晚傳出槍響，造成2人死亡、多人受傷，警方正在追緝在逃槍手

超級富豪如何訓練下一代？揭密億萬繼承人夏令營

在一個細雨綿綿的早晨，全球最富有的十幾名孩子聚集在美國德州奧斯丁一間Airbnb，思考一個人生大哉問：「你們覺得，為什麼父母親希望你們工作？」

又是波音！歐洲最大廉航「瑞安航空」飛行時機窗脫落 乘客險遭吸出窗外

歐洲最大廉航愛爾蘭「瑞安航空」十日發生空中驚魂記。一架客機在飛行途中因機窗玻璃破裂脫落，導致一名男性乘客差點遭吸出艙外，所幸身旁的妻子和其他乘客奮力救回，客機緊急返航降落，男子送醫後並無大礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。