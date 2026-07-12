聽新聞
0:00 / 0:00
委內瑞拉雙震逾半月增至4333死 當局持續搜救
委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯今天告訴記者，6月24日雙強震的死亡人數已攀升至4333人，他並宣布受災戶的住房分配工作將於下週開始。
路透社報導，他同時表示，死者當中仍有315人尚未確認身分。
官方統計的受傷人數維持在1萬6740人，獲救人數6462人，約1萬7000人無家可歸。
豪爾赫‧羅德里格斯（Jorge Rodriguez）還說，搜救行動仍在持續當中。
他指出，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）下週將把首批共200間住房分配給災民，但未公布更多細節。
他說，共有856棟建築物受損，其中190棟全倒或結構嚴重受損。
根據政府初步估算，一共需要2萬5000棟住房。當局已指定奧斯馬（Osma）與丘斯帕（Chuspa）約40個地段作為住宅用地，總面積約58萬4000平方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。