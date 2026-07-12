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卡達前元首哈麥德辭世 執政時帶領國家現代化
卡達政府今天宣布，前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani）辭世，享壽74歲。
哈麥德是卡達現任元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）的父親，於1995年至2013年在位。
法新社報導，哈麥德被視為卡達現代化的重要領航者之一，他在執政期間帶領國家快速經濟成長。
此外，國際媒體半島電視台（Al Jazeera）於1996年根據哈麥德頒布法令而成立。
現任元首塔米姆於2013年6月即位，當時寫下波斯灣國家和平禪位的先例。
台灣外交部資料指出，卡達主要經濟支柱為天然氣與石油，為世界第三大液化天然氣生產及出口國。卡達為避免經濟過度依賴石油及天然氣，推動「2030願景」計畫，朝經濟多元化發展。
根據美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）2024年經濟自由度指數排名，卡達位居全球第28名：另在瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的世界競爭力排名，卡達名列全球第9。
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