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俄飛彈無人機攻擊釀8死 澤倫斯基籲盟邦加快軍援

中央社／ 基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯今天再次對烏克蘭發動飛彈及無人機攻擊，造成8死數十人傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲推升外交舉措，確保烏國更快取得武器。

路透社報導，烏克蘭因防空彈藥短缺而暴露在俄國攻擊之下，目前正在等待補給。

烏克蘭北部城市蘇米（Sumy），一處人潮聚集的地區遭兩枚滑翔炸彈擊中，造成5人死亡、30人受傷，其中一枚炸彈擊中公車站，現場照片可見一輛黃色公車車身一側被炸毀，另有上傳至網路的影像顯示住宅大樓外牆受損。

而蘇米州一處與俄接壤的地區，有一名男子因踩到爆裂物而身亡。

烏克蘭東南城市札波羅熱（Zaporizhzhia）同樣遭滑翔炸彈攻擊，造成10人受傷。

此外，南部港都敖德薩（Odesa）當天稍早遭飛彈攻擊，造成2死1傷。

澤倫斯基在例行性的夜間談話中表示，烏克蘭需要盟邦確保武器援助能更快到位。

他說：「我正準備調整烏克蘭的外交布局。我們必須與夥伴達成新的合作水準，確保軍事援助協議能確實履行。」

「與各國領袖達成的協議，必須更快且更完整地予以落實。」

澤倫斯基表示，這也包括本週與美國總統川普（Donald Trump）達成的協議，授權烏克蘭生產自用的愛國者（Patriot）防空飛彈。

烏克蘭愛國者系統的彈藥量目前極其短缺，上個月幾乎無法攔截彈道飛彈。

烏克蘭已呼籲盟邦提供更多相關彈藥，也推動歐洲與基輔合作，建立烏克蘭自身的反彈道防空系統。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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