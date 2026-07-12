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加拿大驚傳大規模街頭槍擊！2死6中彈 槍手在逃

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大多倫多11日晚間驚傳街頭槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。美聯社
加拿大多倫多11日晚間驚傳街頭槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。美聯社

CNN報導，加拿大多倫多11日晚間驚傳大規模街頭槍擊。警方表示，加拿大規模最大的拉丁文化街頭嘉年華「聖克萊爾莎莎嘉年華」（Salsa on St. Clair）活動期間發生槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。

這起槍擊事件發生在多倫多以北一處熱鬧的商業區，周邊餐廳與商店林立。槍手犯案後迅速逃離現場，警方隨即將該區域封鎖，並派出大批警力展開地毯式搜索。

當時大批民眾在日落後聚集街頭，欣賞音樂、跳舞並慶祝拉丁文化，隨後傳出槍手開火及多人受傷的通報。

主辦單位表示，聖克萊爾莎莎嘉年華已連續舉辦22年。

加拿大 槍擊 多倫多

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