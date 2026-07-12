中俄海上聯合演習落幕 強化協同作戰

中俄「海上聯合-2026」聯合演習已經落幕。中國方面表示，這次演練的作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，並反映出兩國海軍協作從「水面」向「水面+水下」立體實戰拓展。

中俄「海上聯合-2026」聯合演習時間為6日至11日，6日開幕式在山東青島某軍港舉行。聯合演習結束後，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

共軍媒體解放軍報今天刊文表示，中俄艦艇編隊圍繞援潛救生、對海突擊、防空反飛彈等科目展開演練。「雙方在高效協同中深化互信，進一步提升了聯合作戰能力」。

文章說，此次演練的作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，由一線指揮員根據戰場態勢、水文氣象等臨機決斷編隊機動與火力分配。同時，參演兵力採取混合編組模式，依託海、空、潛多類平台搭建聯合作戰體系。

文章說，中俄海軍官兵檢驗了雙方在複雜電磁環境下的聯合偵察預警、指揮協同和火力打擊能力。

據指出，此次演習，雙方派出兵力涵蓋水面、水下、空中及保障力量，特別是潛艇和援潛救生船參演，反映出中俄海軍協作從「水面」向「水面+水下」立體實戰持續拓展。

文章表示，自2012年以來，「海上聯合」系列演習已經成為中俄兩國海軍合作的重要平台，是中俄雙方「常態化、制度化、實戰化」的聯訓品牌。