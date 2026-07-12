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英國前內閣大臣陳屍住家 警逮28歲男排除恐攻

中央社／ 英國海托11日綜合外電報導

英國警方今天表示，1名28歲男子因涉嫌謀殺前英國政府內閣大臣威德科姆（Ann Widdecombe），在英格蘭南約克郡（South Yorkshire）遭到逮捕。

路透社報導，根據警方聲明，這名嫌犯是英國籍白人男性，現已遭警方拘留。

警方表示，目前沒有任何跡象顯示78歲的威德科姆遇害案與恐怖主義或政治動機有關。

警方稍早已釋放另名涉嫌殺害威德科姆的26歲男子，並表示此人已被排除在調查範圍之外。

警方10日曾表示，這名獲釋的英國白人男子是在英格蘭西南部紐頓艾伯特（Newton Abbot）遭逮捕，當地距離威德科姆位於海托（Haytor）的住家約15公里。

德文郡暨康瓦爾郡警察局（Devon and Cornwall Police）助理局長朗曼（Matt Longman）發布聲明表示：「我們目前的首要任務仍是確認涉案人員身分，並徹底檢視所有可取得的證據」。

他還說，案件仍處於初步調查階段，但調查工作正「快速推進」。

警方另更新案情表示，研判攻擊發生於格林威治時間8日上午11時30分左右。隔天救護人員前往威德科姆住家後發現她已因重傷身亡，隨即報警。

威德科姆以鮮明的保守立場聞名。她曾在1992年至1997年擔任保守黨前首相梅傑（John Major）政府的初級閣員；近年則出任右翼民粹政黨「英國改革黨」（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）的移民與司法事務發言人。

威德科姆的死訊傳出後，包括首相施凱爾（Keir Starmer）以及法拉吉等朝野政治人物都表示哀悼。法拉吉形容她是「非凡的女性」。

過去10年間，英國已有2名現任國會議員遭到殺害。工黨議員柯克斯（Jo Cox）於2016年英國脫歐公投期間，遭1名醉心納粹思想的獨行犯槍擊身亡；保守黨議員顏敏時（David Amess）則於2021年遭1名受激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）思想影響的男子刺死。

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