快訊

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

巴威颱風肆虐苗栗南庄山區慘 鹿場、鹿山、鹿湖部落交通中斷12人受困

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

多倫多街頭拉丁派對驚傳槍響 2死多人受傷

中央社／ 蒙特婁11日綜合外電報導
加拿大多倫多（Toronto）一處商店與餐廳林立的地區11日晚傳出槍響，造成2人死亡、多人受傷，警方正在追緝在逃槍手。 美聯社
加拿大多倫多（Toronto）一處商店與餐廳林立的地區11日晚傳出槍響，造成2人死亡、多人受傷，警方正在追緝在逃槍手。 美聯社

加拿大多倫多（Toronto）一處商店與餐廳林立的地區今晚傳出槍響，造成2人死亡、多人受傷，警方正在追緝在逃槍手。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，多倫多警方在社群平台X發文說：「請立即避開事發區域，並遵從警方所有指示。」

警方稍後再度發文表示：「現場已獲控制。」目前仍有大批警力駐守案發現場。

事發地點正在舉辦一年一度的拉丁街頭派對。根據主辦單位介紹，這場名為「聖克萊爾街騷莎舞節」（Salsa on St. Clair）的活動已連續舉辦22年。

警方表示，事發時正值夏夜日落後不久，大批民眾聚集在街頭，當局接獲通報說有槍手在現場開火，導致多人受傷。

蒙特婁（Montreal）上月底也曾發生槍擊案，造成包含槍手共3人死亡，其中包括1名警察。

槍擊 多倫多 加拿大

延伸閱讀

德州豪宅社區驚傳槍響 少年凌晨僅穿內褲持槍遊蕩遭警方擊斃

澳洲4歲男童慘死家中！手臂留恐怖傷口 母疑涉食人被控家暴謀殺

俄羅斯飛彈無人機攻擊烏克蘭多地 8死數十傷

英國前國會議員陳屍住家！26歲男涉謀殺遭捕 反恐警察曾介入調查

相關新聞

超級富豪如何訓練下一代？揭密億萬繼承人夏令營

在一個細雨綿綿的早晨，全球最富有的十幾名孩子聚集在美國德州奧斯丁一間Airbnb，思考一個人生大哉問：「你們覺得，為什麼父母親希望你們工作？」

又是波音！歐洲最大廉航「瑞安航空」飛行時機窗脫落 乘客險遭吸出窗外

歐洲最大廉航愛爾蘭「瑞安航空」十日發生空中驚魂記。一架客機在飛行途中因機窗玻璃破裂脫落，導致一名男性乘客差點遭吸出艙外，所幸身旁的妻子和其他乘客奮力救回，客機緊急返航降落，男子送醫後並無大礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。