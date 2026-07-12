多倫多街頭拉丁派對驚傳槍響 2死多人受傷
加拿大多倫多（Toronto）一處商店與餐廳林立的地區今晚傳出槍響，造成2人死亡、多人受傷，警方正在追緝在逃槍手。
綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，多倫多警方在社群平台X發文說：「請立即避開事發區域，並遵從警方所有指示。」
警方稍後再度發文表示：「現場已獲控制。」目前仍有大批警力駐守案發現場。
事發地點正在舉辦一年一度的拉丁街頭派對。根據主辦單位介紹，這場名為「聖克萊爾街騷莎舞節」（Salsa on St. Clair）的活動已連續舉辦22年。
警方表示，事發時正值夏夜日落後不久，大批民眾聚集在街頭，當局接獲通報說有槍手在現場開火，導致多人受傷。
蒙特婁（Montreal）上月底也曾發生槍擊案，造成包含槍手共3人死亡，其中包括1名警察。
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