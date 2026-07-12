南海仲裁10周年 美日等14國聯合聲明支持

菲律賓對中國南海仲裁案裁決今天屆滿10周年，菲、美、日、澳等14國發表聯合聲明，重申裁決具法律拘束力，中國對南海以「歷史性權利」為基礎的主張，沒有國際法依據。

這份聯合聲明由菲律賓、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、德國、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、英國及美國共同發布。

各國重申致力維護一個自由開放、和平穩定、以法治為基礎的印度太平洋地區，海上爭端應依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）和平解決，2016年仲裁裁決對中國與菲律賓具有最終、具法律拘束力的效力。

聲明寫道，仲裁庭裁定中國在南海的廣泛海洋主張，包括所謂「歷史性權利」，沒有法律基礎，同時強調維護航行與飛越自由，及以符合國際法方式利用海洋的重要性。

14國反對特定國家利用海警、軍隊及海上民兵騷擾、阻撓、恫嚇其他國家的合法海上或空中活動，敦促相關各方遵守2016年仲裁案裁決，依據國際法透過對話及其他合法機制和平解決爭端。

2012年4月，菲律賓與中國船艦在民主礁（中國稱黃岩島）一帶對峙數周，中方最終實質控制民主礁並持續派艦駐守。2013年1月，菲律賓政府針對中國、單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭。

仲裁庭於2016年7月12日作出裁決，認定中國主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力；菲律賓200海里專屬經濟海域未與其他國家重疊，菲律賓有權在其專屬經濟海域內從事捕魚及資源開發等活動，中國在菲律賓專屬經濟海域內興建人工島及阻撓漁民捕魚屬非法行為。

此外，仲裁庭也裁定，包括太平島在內的所有南海海上地物均不具完整島嶼地位，因此不能享有200海里專屬經濟區。

仲裁庭公布裁決後，北京表示不接受、不承認仲裁結果。

中華民國外交部當時表示，仲裁過程未邀請中華民國參與，裁決結果對中華民國不具法律拘束力，並強調中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利不容置疑。

自仲裁裁決公布之後，菲律賓政府便以UNCLOS與仲裁結果作為主張「西菲律賓海」海洋權利的2大法律基礎；「西菲律賓海」是菲律賓對在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

近日，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）、軍方、國安會，以及由各政府相關部會組成的「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS），也都已先後發表聲明，紀念南海仲裁案裁決10周年。

鐵歐多洛並表示，菲律賓目前正致力建立具嚇阻力的防衛體系，以實力捍衛仲裁結果。

根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）於5月間進行的調查，菲律賓民眾對「西菲律賓海」的認知與認同持續提升，86%菲律賓民眾支持政府與理念相近國家合作，共同捍衛西菲律賓海。