CNN：採訪團隊遭以色列屯墾者攻擊 以警逮4嫌

在美國有線電視新聞網（CNN）指自家採訪團隊在以色列占領的約旦河西岸被屯墾者攻擊後，以色列警方今天逮捕4名涉嫌破壞記者車輛的犯嫌。

法新社引述CNN報導指出，事發當時，CNN團隊正在約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah）以北的辛吉爾村（Sinjil）附近採訪。

CNN官網的報導指出：「就在CNN團隊和其他記者試圖離開時，4名屯墾者開車堵住道路，企圖阻擋車隊前進。」

CNN表示：「這4人手持木棒、鐵棍及石塊。其中一人還揮舞著刀子，試圖刺破CNN車輛的輪胎。」這群人之後又爬上另一輛跟在CNN團隊後方、載有其他記者的車輛，砸毀擋風玻璃。

以色列警方發布聲明表示，他們接獲通報後派遣以色列國防軍人員趕赴現場，協助記者脫困，並拘捕了4名犯嫌。

自2023年10月爆發加薩戰爭以來，聯合國統計，約旦河西岸與以色列屯墾者有關的暴力事件顯著上升；與此同時，多名以色列內閣部長近來仍持續主張吞併約旦河西岸全部或部分地區。