俄羅斯燃油危機加劇 新西伯利亞州籲民眾遠距工作

烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠，加深俄國燃油危機之際，新西伯利亞州當局呼籲民眾改採遠距工作模式，並盡量減少駕車外出。

法新社報導，俄羅斯新西伯利亞州（Novosibirsk）有將近300萬人口，是西伯利亞（Siberia）人口最多的地區之一，也是當地經濟及工業重鎮。

烏克蘭本週稍早襲擊了新西伯利亞州隔鄰的鄂木斯克州（Omsk）煉油廠，讓俄羅斯產能規模最大的石油加工廠之一陷入癱瘓。

根據地方媒體報導和官員說法，自6月以來，超過9成的俄羅斯地區面臨燃油短缺問題，部分地區甚至在加油站實施配給制度，並禁止民眾以油桶裝取燃油。

日期標為本月8日但昨天才經俄羅斯媒體公布的法令指出，新西伯利亞州政府建議雇主，「讓員工改採遠距工作模式，減少燃料消耗」。

該法令也呼籲，在高度警戒狀態解除前，居民應盡量減少駕駛私人車輛在州內或跨州移動。