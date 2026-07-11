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俄羅斯指控開放空域供無人機攻擊 波海3國再駁斥

中央社／ 維爾紐斯11日專電

波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞外交部10日發表聯合聲明，駁斥俄羅斯指控3國開放空域供烏克蘭對俄羅斯發動無人機攻擊，強調相關說法毫無根據，並指俄方持續散布不實資訊。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，3國駐莫斯科大使館臨時代辦10日向俄羅斯外交部提出聯合抗議，反對俄國副外長格魯金（Mikhail Galuzin）日前公開發表的言論。3國重申，未曾允許其領空用於對俄羅斯目標進行任何攻擊行動，並指出此立場已於今年4月由3國外長聯合聲明中表明。

報導指出，烏克蘭近期持續對俄羅斯境內基礎設施發動無人機攻擊，包括波羅的海港口烏斯特-盧加（Ust-Luga）與普里莫斯克（Primorsk）的石油設施。期間並有多架烏克蘭或疑似烏克蘭的無人機進入愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及芬蘭空域。對此，俄羅斯指控波羅的海國家開放領空供烏克蘭發動攻擊。

3國昨日發布的共同聲明指出，儘管3國多次在不同層級清楚說明立場，俄方仍持續散布錯誤訊息並升高緊張局勢。3國並強調，無人機進入波羅的海國家的空域，是俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭所造成的結果。

3國也透過聲明駁斥俄羅斯外交部官員近期關於波羅的海國家的其他說法，包括指稱3國將大規模驅逐俄語居民，強調相關說法缺乏事實依據，並稱此為俄方刻意散播假訊息。

據報導，愛沙尼亞外交部另於8日召見俄羅斯駐當地臨時代辦，並遞交外交照會，抗議俄方持續對波羅的海國家進行不實宣傳。愛沙尼亞外交部表示，相關行動意在轉移國際社會對俄羅斯違反國際法行為的注意，包括對烏克蘭發動戰爭。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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