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泰總理戴克辛雅加達晤印尼總統 討論區域情勢與經濟合作

中央社／ 曼谷11日專電

印尼總統普拉伯沃日前在雅加達私宅接見泰國前總理戴克辛及其家人。印尼總統府表示，雙方就全球戰略發展、區域情勢等議題交換意見。戴克辛的女兒、前總理貝東塔則透露，會談也涵蓋經濟、資產管理及投資等議題。

據印尼總統府秘書處（Presidential Secretariat）聲明，戴克辛（Thaksin Shinawatra）8日晚間與家人前往普拉伯沃（Prabowo Subianto）位於雅加達的私宅會面。

與戴克辛同行的包括女兒、前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），以及妹妹、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）。

印尼總統府表示，「印尼總統和戴克辛在輕鬆的氛圍中，就全球戰略發展和區域情勢交換意見」，並指出戴克辛目前是印尼國家投資管理機構「達南塔拉」（Danantara）諮詢委員會的成員，出席此次會晤反映雙方持續在各領域維持密切交流。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，貝東塔10日在臉書發文表示，普拉伯沃熱情接待泰國3位前總理，並表示雙方討論內容涵蓋經濟、資產管理及投資等多項議題。

泰國公共電視台（Thai PBS）則指出，此次會晤也是普拉伯沃與貝東塔繼去年會面後重聚。兩人上次會面是在去年5月19日普拉伯沃訪問曼谷，當時貝東塔仍擔任泰國總理。

戴克辛2001年至2006年擔任泰國總理，2006年遭軍事政變推翻，之後長年流亡海外，2023年返國。雖然目前未擔任任何政府職務，仍被視為泰國最具影響力的政治人物之一。

戴克辛去年因涉及貪腐及濫權案件服刑，今年5月獲假釋，6月再獲泰王特赦，免除剩餘刑期，正式恢復自由身。

雅加達 印尼 普拉伯沃 泰國

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