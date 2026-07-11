快訊

獨立53周年蒙陰影！巴哈馬小飛機墜毀數人亡 航空公司一天2事故遭停飛

國家級警報響！新竹縣五峰鄉大雷雨 持續至下午3時31分

日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

聽新聞
0:00 / 0:00

獨立53周年蒙陰影！巴哈馬小飛機墜毀數人亡 航空公司一天2事故遭停飛

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴哈馬一架塞斯納402型小飛機10日墜毀，造成數人死亡；營運這架飛機的航空公司當天稍早才發生另一起飛安事故。圖為同型飛機。資料照片。路透／Alamy
巴哈馬一架塞斯納402型小飛機10日墜毀，造成數人死亡；營運這架飛機的航空公司當天稍早才發生另一起飛安事故。圖為同型飛機。資料照片。路透／Alamy

巴哈馬10日發生小型飛機墜毀事故，造成數人死亡；營運這架飛機的火烈鳥航空（Flamingo Air）當天稍早才發生另一起飛安事故，促使政府下令暫時停飛。

CBS新聞報導，這起致命事故發生在巴哈馬首都拿索（Nassau）以西不遠處的北安德羅斯島（North Andros）。失事飛機是一架在巴哈馬註冊的塞斯納402型飛機，原定從拿索飛往聖安德羅斯（San Andros），卻在途中墜毀。官方尚未公布機上人員詳情，但CBS新聞取得的航班旅客名單顯示，這架飛機原定搭載10人。一名航空消息人士表示，音樂團體Da Pond Band的成員也在名單上。

巴哈馬總理戴維斯（Philip Brave Davis）最初表示，有一人倖存，但稍後在記者會上證實，這名傷者已傷重不治。他表示：「我們懷著極大的悲痛聚集在這裡。」他並指出，民眾當時正在慶祝巴哈馬獨立53周年，「這已成為哀悼之日。對於每一個接獲噩耗、得知摯愛之人將無法回家的家庭，我們致上最深切的哀悼。」

能源、公用事業暨航空部在聲明中表示，火烈鳥航空10日發生兩起安全事故，在有關部門調查事故原因期間，暫停該公司的航空營運許可證只是一項預防性安全措施。

能源、公用事業暨航空部長柯爾比—戴維斯（JoBeth Coleby-Davis）在記者會上表示，第一起事故發生在當天稍早，涉及火烈鳥航空另一架飛機。她說，這架飛機當時正飛往馬亞瓜納（Mayaguana），但飛行員通報出現問題後折返拿索。飛機降落、乘客下機後起火。這起事故也在調查中。

飛機 墜機

延伸閱讀

影／瑞安客機窗戶「空中脫落」！男乘客險被吸出 妻緊抓雙腿保命

資深機師飛一半突跳機 22歲女學員靠自己「盲飛」安全著陸

年輕女學員目擊教官飛行中開機門跳下！校長驚：如時速200公里開車門

因為伊朗威脅？川普北約峰會後突改搭舊空軍一號返美 紐時揭真相

相關新聞

獨立53周年蒙陰影！巴哈馬小飛機墜毀數人亡 航空公司一天2事故遭停飛

巴哈馬10日發生小型飛機墜毀事故，造成數人死亡；營運這架飛機的火烈鳥航空（Flamingo Air）當天稍早才發生另一起飛安事故，促使政府下令暫時停飛。

王室破冰！哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

英國白金漢宮10日晚間證實，英王查理三世與王后卡蜜拉當天下午稍早在海格羅夫莊園接待哈利王子一家，包括妻子梅根、孫子亞契與孫女莉莉貝。

澤倫斯基與美達共識生產愛國者飛彈 另想與三菱重工合作

烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，烏克蘭與美國已在政治層面，就生產愛國者三型（PAC-3）攔截飛彈的許可達成共識，並表示關鍵的飛彈供應將在未來幾天內運抵。此外，據日本「共同社」報導，澤倫斯基也公開向日本喊話，表明期待在符合日方意願的前提下，與同樣獲得授權在本地生產的三菱重工進行交流合作，並與日本共享包含無人機在內等先進科技，共同強化防衛能力。

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在10日的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。這項法案預計於本屆國會會期內完成立法。

英國前國會議員陳屍住家！26歲男涉謀殺遭捕 反恐警察曾介入調查

英國前國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）9日被發現死亡，享年78歲。一名26歲男子因涉嫌謀殺，10日遭警方拘留。反恐警察曾參與「初步調查」，但警方未將此案視為恐怖主義案件。

7晚近百萬台幣只包早餐 四季酒店遊艇賣什麼給高端客？

在麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）2022年推出飯店式超大遊艇後，頂級飯店品牌東方快車（Orient Express）、安縵（Aman）和四季酒店（Four Seasons）也跟進。四季酒店遊艇「四季一號」（Four Seasons I）的地中海七夜行程從雅典到伊斯坦堡，一周房價從3萬1600美元（約新台幣95萬元）起跳，但只包含早餐，其他餐點要自費，下船的遊程也要另外付費。四季酒店遊艇打破一般郵輪全包式概念，憑什麼吸引遊客？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。