莫迪訪奧克蘭 印度紐西蘭建立戰略夥伴關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）宣布提升兩國外交關係。莫迪尋求強化新德里在亞太地區的聯繫。

路透社報導，兩國領袖在聲明中表示，他們在奧克蘭會談期間將雙邊關係提升為「戰略夥伴關係」，反映兩國「共同的民主價值觀、深厚的民間聯繫，以及在印太地區的共同利益」。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，莫迪在與印尼和澳洲簽署協議後於昨晚抵達紐西蘭，預計今天稍晚將在奧克蘭一處場館向印度僑民發表談話。

這是40年來首度有印度總理訪問紐西蘭，正值紐西蘭反印度情緒高漲，以及兩國自由貿易協定引發執政聯盟關係緊張之際。

這兩國也在安全領域更加靠近，簽署國防合作協議，並承諾加深在海上安全方面的合作，反映雙方對印太地區穩定的共同關切。

然而，隨著印度移民人口增加，這個族群成了紐西蘭移民議題辯論的焦點。印度裔紐西蘭人通報的種族歧視事件增加，包括皮特斯（Winston Peters）所屬的紐西蘭第一黨（New Zealand First party）等政治人物推動加強移民管制。根據2023年人口普查，紐西蘭530萬名人口中，約有29萬2000人自認為印度裔。