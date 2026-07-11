燃料短缺加劇停電危機 古巴全國電網1週內二度崩潰

古巴全國電力系統今天再度癱瘓，引發本週第2次、也是今年第4次全國性停電。古巴當局表示，由於美國實施石油禁運，導致原本就老舊不堪的發電系統雪上加霜。

路透社報導，古巴能源部長李威（Vicente de la OLevy）在社群媒體發文表示：「我們已著手恢復國家電力系統，儘管每天都面臨重重困難，情況也相當複雜。」

在本次電網癱瘓前，包括聖地牙哥（Santiago deCuba）的古巴大範圍地區仍因嚴重燃料短缺而未恢復供電。6日發生的全國大停電導致約1000萬居民陷入黑暗，當局直到7日晚間才陸續恢復大部分供電。

26歲女子賈西亞（Yailin Fis Garcia）抱著5個月大的嬰兒，站在哈瓦那市中心自家經營的咖啡館兼披薩店外。她說，受到停電影響，「所有食物都會壞掉，這對我們來說是經濟上的打擊」。

她表示，自己位於首都郊區的住家長期面臨嚴重能源短缺，過去1個月裡每天只能供電1、2小時。

美國於1月3日推翻委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）政權後，對這個加勒比海島國實施石油封鎖。委國原本是古巴主要燃料供應國，隨後美方施壓也導致墨西哥停止向古巴輸送石油。

長期電力中斷也已加劇古巴社會緊張局勢。6日全國停電後，哈瓦那部分地區出現零星敲鍋抗議活動。

哈瓦那將基礎設施失修歸咎於長達數十年的美國貿易禁運；華府則表示，古巴停電問題源於古巴國營經濟管理不善。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）7日在聯合國大會辯論中將停電責任完全歸咎於哈瓦那，並呼籲「改變你們的做法，讓人民重新點亮燈光」。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno RodriguezParrilla）則批評美方措施，表示燃料禁運與經濟制裁是「以集體懲罰方式，系統性侵犯整個民族人權」。