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中國試射飛彈後 澳軍展示6月攔截防衛能力

中央社／ 雪梨11日專電

中國6日朝太平洋試射飛彈持續引起國際社會關注；3天後，澳洲國防部部長馬勒斯及澳洲國防工業部部長康洛伊聯名發布新聞稿及畫面，指澳洲軍方6月曾進行飛彈攔截系統測試，並且成功擊落模擬巡弋飛彈目標。

澳洲公廣媒體ABC前天（9日）報導指出，中國6日朝太平洋試射可搭載核武洲際彈道飛彈，有關澳洲是否具備飛彈攔截能力的問題，隨即激起澳洲輿論熱議；對此，澳洲政府以及在野自由黨國家黨聯盟均強調，澳洲需要加強部署飛彈攔截防衛系統。

ABC報導標題強調「中國試射洲際彈道飛彈後數天，澳軍公布飛彈攔截系統測試畫面」（ADF releasesfootage of missile interceptor test days after Chinese ICBMlaunch）。

馬勒斯及康洛伊於9日聯名發布新聞稿證實，澳洲國防軍（ADF）今年6月於南澳州（SA）烏麥拉（Woomera）軍事基地進行「太攀蛇打擊26演習」（Exercise Taipan Strike 26）期間，成功利用一枚「標準-2型飛彈」（Standard Missile-2）擊落空中目標。

這次實彈測試的中程地面防空系統（medium-rangeground-based air defence system），是由澳洲CEA科技公司（CEA Technologies）和美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合作研發的系統原型。該系統將澳洲CEA雷達設備，以及美國神盾戰鬥系統（AegisCombat System）串連通訊，然後以澳洲射出飛彈擊落了一枚巡弋飛彈目標。

由於澳洲政府致力提高澳軍的防空反飛彈能力，澳洲「2026年國家國防戰略」（2026 National DefenceStrategy）強調該區域戰略情勢日益複雜，澳洲需要現代化、高效的能力來應對先進武器威脅。

澳洲政府已指示加快部署中程陸基防空能力，以應對遠程高速飛彈威脅；因應這項指示，澳軍展開「太攀蛇打擊26演習」，並且展示了澳洲具備應對相關威脅的潛力。

馬勒斯說：「首次進行的實彈射擊測試，顯示澳洲國防軍、夥伴國家和本土業界攜手合作，提供關鍵的國防能力；有助增強維護我們的主權和保障澳洲民眾安全。」

康洛伊指出，這次「太攀蛇打擊26演習」顯示澳洲致力與夥伴國家和國防工業業界合作，建立自主防衛能力。

澳洲空軍司令查普爾上將（Air Marshal StephenChappell）說：「『太攀蛇打擊26演習』是由空軍主導的一項綜合防空反飛彈演習，目標是要了解中程防空能力，並且為相關採購決策提供依據。」

查普爾相信，這次演習成功，證明了澳洲與夥伴國家關係牢固，而且澳軍與業界有著緊密關係。

澳洲 巡弋飛彈 彈道飛彈 中國

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