義媒：梅洛尼北約峰會警示 國防供應鏈遭中國掌控

義大利大報「訊使報」今天披露，義國總理梅洛尼在剛落幕的北約峰會中，向各國領袖展示一張機密地圖，警示北約強化國防最大困境是「無法掌控供應鏈」，武器材料與稀土資源大量被中國掌控，12種關鍵國防物資多達6種靠北京供應。

訊使報（Il Messaggero）今天公布一張地圖指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）與義國外長、防長日前參加在土耳其的北約峰會機密會議時，向盟國領袖展示一張地圖，上面赫然寫著「中國、俄羅斯、韓國、台灣」，她表示這些地方掌控製造衛星、無人機、坦克、飛彈、噴射機的關鍵材料，使大西洋聯盟的戰略供應鏈高度集中於少數國家與地區。

報導指出，梅洛尼在展示文件中聚焦鎵、石墨、鎢等3種稀有金屬，「中國佔全球產量70%以上」，且「中國是北約12種關鍵金屬中六種的主要生產國」。梅洛尼在簡報中詳述，對中國的依賴在航空、飛彈、彈藥供應等領域造成了最大損害。

報導強調，供應鏈依賴也如同「套在義大利工業脖子上的絞索」，鎵用於生產義大利國防航太集團李奧納多（Leonardo）參與生產的F-35戰鬥機和雷達，也用於義法Samp-T防空系統的「紫菀」（Aster）飛彈。

報導指出，如果沒有鍺，義大利「星空雷達衛星」（COSMO-SkyMed）就無法建造，這些衛星幫助烏克蘭探測俄羅斯敵方位置；李奧納多集團專為現代戰場設計的全新攻擊直升機AW249「鳳凰」（Fenice）也無法製造。

報導引述地圖上列舉了許多中國掌控供應鏈的震驚數據，其中半導體領域佔24%，稀土提煉佔88%，量子技術專利佔51%。

根據訊使報，梅洛尼向北約領導人說明，北約在執行美國總統川普要求的重新加強武裝之前，必須先正視西方國家對於競爭對手的「戰略依賴」。梅洛尼也曾在北約峰會後的記者會公開提到，「如果我們增加國防投資，卻未解決國防供應鏈受制於人的政治問題，將付出依賴的代價。」

訊使報解讀，梅洛尼談話是希望向美國傳遞政治訊息，「如果歐洲公民的積蓄最終都流向中國或俄羅斯軍工業，那麼這場由美國主導的軍備競賽又有何意義。」義大利人的數十億資金最終恐無法流入美國國庫，壯大美國軍工業，因為稀土供應鏈問題超越了與華盛頓的政治關係。

報導指出，義大利已決定加入美國總統川普發起的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，加速擺脫對中國供應鏈的依賴。簽約儀式先前因川普對梅洛尼的侮辱而延期，目前規劃改在秋季舉行。

義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天也舉行「西巴爾幹半島之友」外長會議，會中討論稀土問題。根據義國政府估計，該地區歷史礦址、廢棄礦井等地蘊藏近3.5億噸歐盟戰略礦產，潛在價值達180億歐元。