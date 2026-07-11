澤倫斯基：與川普談到北京在烏俄戰角色

就北京對烏俄終戰和談的影響力，烏克蘭總統澤倫斯基九日說，他在「烏俄戰爭的背景下」，和美國總統川普討論中國大陸，兩人討論中國在這場戰爭的角色、中國對這場戰爭的參與及涉入或可能的參與或涉入，與中國的能力。

但澤倫斯基指稱，他和川普討論中國的細節部分，自己將寧可不對外透露。

中國常駐聯合國副代表孫磊九日在安理會說，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，願繼續和國際社會一起，為推動危機早日獲政治解決，發揮建設性作用。

澤倫斯基還說，烏美已就美國「愛國者三型」（愛三）攔截飛彈的生產許可證達成政治協議，烏克蘭接下來幾天也將獲得來自美國的軍援包裹，包括關鍵的該型飛彈供應。

澤倫斯基表示，「現在很重要的是，我們的技術團隊、各部會代表及行政部門代表，必須立刻著手工作，以便我們能迅速取得（愛三的）許可證，並盡快在烏克蘭投入生產」。

自二月底美國及以色列對伊朗開戰以來，烏克蘭擁有的愛三庫存已逐漸變少，使其城市暴露在俄羅斯彈道飛彈的攻擊下。

澤倫斯基提到，尚未和美國簽署任何無人機協議，但已簽署一些文件，讓美國可以從烏克蘭取得各種型號、不同種類的無人機與美方有興趣用來測試的無人機，「他們將從我們這取得這些無人機」，包含空中與海上無人機和其他的技術裝備。

對於與川普八日在土耳其北約（ＮＡＴＯ）年度峰會場邊的會談，澤倫斯基聲稱，川普對烏克蘭的態度轉趨正面，此次會談卓有成效。