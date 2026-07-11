西班牙國防支出提高 川普態度1天軟化

美國總統川普和北約（ＮＡＴＯ）盟邦西班牙的關係，因國防開支的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比及二月底開戰的美伊戰爭而緊張。但路透九日報導，他對西班牙的態度可以在一天之內，從恐嚇和威脅到稱讚。

川普八日上午在土耳其北約年度峰會期間，除了批評西班牙是「糟糕的北約夥伴」，並下令立即中止與西班牙的所有貿易往來。華爾街日報等美媒同日還報導，在他一聲令下後，川普政府官員正草擬一份西班牙輸美商品清單，援引美國一九七七年的國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ），供他挑選祭出禁運措施。

尚不清楚川普態度軟化後，對他揚言中斷美西貿易往來的威脅將帶來什麼影響。

然而，川普八日晚間搭空軍一號返美時改口說，「我的確有些意見，而且現在還是有。但西班牙今天完全改變態度，西班牙今天非常慷慨；他們答應支付大筆款項的要求，要是他們沒這麼做，我們（美國）根本連談都不想跟他們談」。

西班牙總理桑傑士發言人說，川普上述發言被理解為西班牙遵守北約此前訂定的國防支出目標，即國防支出提高至占ＧＤＰ的百分之二。桑傑士自二○一八年六月起擔任總理，也是西班牙左翼的「社會勞工黨」（ＰＳＯＥ）黨魁。

桑傑士在該峰會強調，西班牙名目國防支出的增幅已超過一倍，從二○一七年占ＧＤＰ的百分之○點九八增至近三三○億歐元（台幣約一點二兆元），因此西班牙今年將達標。他指稱，自己在該峰會期間和川普的交談「很友好」。

幾位外交官對路透說，儘管川普八日公開對西班牙撂下狠話，威脅中止美西一切貿易往來，但在該峰會隨後的閉門會議，他其實並未重申對西班牙的不滿或他想接管另一北約盟邦丹麥的自治領地格陵蘭，且他發言的口氣顯然較軟化、也並不令人感到遭挑釁。

去年一月回任的川普，屢屢指責西班牙不願同意北約國家在二○三五年前，將國防支出增至占ＧＤＰ百分之五的新目標。桑傑士領導的西班牙政府主張，增加國防支出不該只是為了達標而增加，應根據實際面臨的威脅，否則一味增加國防支出，勢必排擠政府預算大餅中的社福支出。