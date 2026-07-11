德國議會批准醫保節約方案

（德國之聲中文網）德國聯邦議院及參議院通過了黑紅執政聯盟（聯盟黨、社民黨）提交的備受爭議的醫保節約方案。在聯邦議院的表決中，318人贊成，284人反對，4人棄權。

該方案計劃削減上百億歐元的支出，涉及到診所、醫院、藥店以及醫藥行業，與此同時，醫保參保人員的自付金額也有所提高。該方案旨在減輕法定醫療保險的負擔，避免出現必須提高醫保保費的局面。

德國衛生部長瓦爾肯（基民盟）在辯論中表示：“醫療體系的各參與方均有所貢獻，因資金的可持續將讓各方都長期受益。”

她說，目前醫保基金的形勢非常嚴峻，不容拖延。倘若不進行改革，2027年可能面臨醫保繳費率必須提高一個百分點。因此：“我們未來希望量入為出。”

在野黨作出批評。綠黨議會黨團主席哈瑟爾曼（Britta Haßelmann）表示，倉促制定的該法律讓真正推高醫保成本的行為方免於承擔責任。“這不會帶來醫保費用的穩定，而是導致醫院破產、醫生不堪重負、被背棄的心理治療師。”

左翼黨議會黨團主席賴欣內克（Heidi Reichennek）表示：“您這項法案危及人的生命。”

選項黨的赫斯（Nicole Hess）表示：“這不是改革，而是邀請人們退出醫療服務體系。”

削減開支金額目標為188億歐元

鑑於成本急劇上升，瓦爾肯將2027年的削減開支金額目標提高至188億歐元。她說，將通過現在提交的草案填補這一新的缺口。

該草案此前經過多項修改。參保人員的新增負擔有所減輕。藥物的自費金額從最低5歐元、最高10歐元，提升至最低7.50歐元、最高15歐元。不過，早先草案中曾要求該自付費用逐年調整，這一條款如今被刪除。

此外，配偶免費獲得家庭共同投保也受到限制，不過，例外情況有所拓寬。最後敲定的是12歲以下子女的父母，仍可獲得免費的家庭共同投保。此前的版本是7歲以下。

聯邦財政補貼降幅減小

自2028年起，對於不再享有免費家庭共同投保的配偶，醫保參保人須繳納2.5%的附加費用。

此外，為醫保劃撥的稅款，其降幅有所減小。正常情況下，聯邦為醫保提供的補貼金額為145億歐元，2027年原計劃減少20億歐元，如今則僅減少13.5億歐元。

同時，2027年，領取“基本保障金”（Grundsicherung）的人員，聯邦為其醫保費用提供的資金將增加10億歐元。

總體上，節約方案將限制醫生及診所報酬的增長。此外，順勢療法也將不在醫保覆蓋範圍內。

數周來，圍繞該節約方案出現激烈的抗議，批評者警告整個醫療體系服務都將惡化。總理默茨（基民盟）此前曾明確表示，該節約方案將是黑紅聯盟今年一系列大的改革措施的第一步。

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（德新社）

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