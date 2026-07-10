馬來西亞柔佛州議員選舉 下屆國會大選前哨戰

馬來西亞柔佛州議員選舉明天投票，朝野政黨今天把握最後一天全力催票。由於柔佛州族群結構與全國人口分布相近，選舉結果向來被視為觀察政治風向的重要指標，這場州選也被視為下屆國會大選的前哨戰。

柔佛州選進入最後倒數，森美蘭州（NegeriSembilan）州選也將於8月1日登場。馬來西亞最遲須於2028年2月前舉行第16屆國會大選，朝野政黨都希望透過兩場州選檢視基本盤、提前布局。

這屆柔佛州議會改選56席，共172名候選人角逐。「希望聯盟」（Pakatan Harapan）與「國民陣線」（Barisan Nasional）各提名56人，「國民聯盟」（Perikatan Nasional）推出33人，其餘則由其它政黨及獨立人士參選。

隨著選戰進入最後階段，首相安華（AnwarIbrahim）多次南下柔佛州輔選。他並向選民喊話指出，唯有拒絕種族歧視，保障多元權益，國家才能穩定發展。

馬來西亞華研智庫委員會主任潘永強（Phoon WingKeong）表示，柔佛州與森美蘭州選舉的意義已超越地方選舉層次，結果將牽動安華領導團結政府的政治穩定，也有助觀察巫統（UMNO）未來是否持續與希望聯盟合作，或重新調整結盟方向，進而影響下屆國會大選及未來政府組成。

對於這次州選，默迪卡民調中心（Merdeka Centerfor Opinion Research）資深研究員里扎爾（RizalHamdan）在新海峽時報（New Straits Times）投書指出，地緣政治與地緣經濟正重塑馬來西亞選民思維，半導體、人工智慧（AI）、潔淨能源等戰略產業逐漸成為選戰議題，顯示外交與經濟政策已開始影響選民投票判斷。

不過，他認為，身分認同政治並未消失，種族與宗教仍是馬來半島政治的重要力量。

觀察人士指出，除傳統馬來票與華人票流向外，旅居新加坡的柔佛州遊子返鄉投票，以及部分混合選區是否出現棄保效應，都可能左右最終結果。隨著選戰進入最後衝刺，朝野陣營持續透過社群媒體、短影音、家戶拜票及地方造勢爭取華裔與各種族的年輕選民支持，力拚最後關鍵選票。

在地方候選人政見方面，則持續以水患治理、道路改善、路燈建設、地方經濟及青年就業等民生議題爭取支持。

馬來西亞選舉委員會預估，選舉結果可望在明晚10時左右陸續揭曉。