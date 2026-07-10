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歐盟認定臉書、Instagram設計具成癮性 要求Meta修改否則重罰

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導
歐盟警告美國科技業巨擘Meta，必須將旗下熱門社群媒體平台Facebook和Instagram「具成癮性的設計」進行修改，否則將面臨巨額罰款。 路透社資料照
歐盟警告美國科技業巨擘Meta，必須將旗下熱門社群媒體平台Facebook和Instagram「具成癮性的設計」進行修改，否則將面臨巨額罰款。 路透社資料照

歐洲聯盟（EU）今天警告美國科技業巨擘Meta，必須將旗下熱門社群媒體平台臉書Facebook）和Instagram「具成癮性的設計」進行修改，否則將面臨巨額罰款。

法新社報導，歐盟指控Meta為了讓兩平台的使用者長時間停留而採取相關設計，特別是可無止盡滑動頁面、顯示高度個人化動態消息及影片自動播放，導致使用者暴露在不受限的風險下，尤其對兒童及心理脆弱的成人。

歐盟執行委員會（European Commission）是在2024年依據歐盟的數位服務法（Digital Services Act）對Meta展開調查，今天發布的初步意見認定臉書和Instagram違規，有必要改變設計。

歐盟執委會指出，Meta可採取的改變，包括取消主要幾個會讓使用者上癮的功能，如預設自動播放及可無止境捲動頁面；以及實施有效的「螢幕使用時間暫停」，並調整其內容推薦系統、降低貼合使用者喜好的程度。

如果歐盟監管機關對Meta行為的初步認定獲得確認，歐盟可對Meta處以最高其全球年營收6%的罰款。

歐盟今年2月也對另個熱門社群媒體平台TikTok做出類似警告，要求其改變設計，否則將面臨巨額罰款。

1名歐盟高階官員強調，歐盟不是想懲罰企業，「我們是想促成改變，如果能透過（企業）配合來達成，會是我們最樂見」。

Meta則表示，他們不認同今天的調查結果，但會繼續「以有建設性方式」與歐盟交涉。

歐盟 Meta 社群媒體 Instagram Facebook 臉書

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