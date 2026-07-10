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日本眾院通過皇室典範修正案 皇族養子兒子也可繼承

中央社／ 東京10日綜合外電報導

為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。這項法案預計於本屆國會會期內完成立法。

日本放送協會（NHK）、日本共同社、日本時事通信社及「日本經濟新聞」等日媒報導，本次修正案的兩大重點為「女性皇族在結婚後仍保留皇室身分」，以及「讓1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族」。

這是日本政府根據眾參兩院正副議長在全部13個黨派會議上所凝聚的「國會共識」彙整而成的版本。

關於「收養舊宮家男系男子」的措施，本次修正案中還追加一項條款：若收養的養子未來生下兒子，該男性將擁有皇位繼承權。這項內容先前並未包含在「國會共識」之中。

本次眾議院投票中，自民黨、日本維新會兩黨，以及中道改革聯合、國民民主黨、參政黨等黨派都投下贊成票。另一方面，共產黨與令和新選組等黨派則投下反對票。「未來團隊」則因未實施黨紀約束，由議員依個人判斷各自決定投票立場。

日本內閣官房長官木原稔在眾議院運營委員會議上表示，現行制度將皇位繼承資格限定為「男系男子」是「基於自古以來從未中斷、延續至今的歷史傳統」。

至於修正案新增規定，賦予舊宮家養子之兒子皇位繼承資格，木原稔一方面主張其正當性，表示「這是基於現行法規所產生的結果」，但另一方面也指出，這並不是在限制未來的進一步討論。

此外，本次修正案還規定，與一般國民結婚後的女性皇族也適用「住民基本台帳法」。木原稔對此表示：「這是為了讓配偶與子女能作為一個家庭，順利地度過日常生活。」此外他也提到，目前尚無配偶與子女成為皇族的先例。

而眾議院運營委員會議今天也通過了一項附帶決議，要求在未來重新審視「皇室典範」時，需考慮到收養舊宮家男系男子所面臨的環境等因素。決議中也提到，在修正案通過後，將持續研擬穩定的皇位繼承對策。

「日本經濟新聞」分析，在下週舉行的參議院審議會議中，最大在野黨立憲民主黨預計將表達反對立場。立憲民主黨計畫以「非國會共識」為由，提出修正案本身的修正草案。

若修正草案遭到否決，預計立憲民主黨將投下反對票。而與中道改革聯合步調一致的公明黨，則極有可能改投贊成票。

不過，執政黨此次將本屆國會會期內通過法案視為優先要務，並表明並不一定需要所有黨派的一致贊成。眾議院議長森英介在5月的全體會議上就曾表示：「要獲得所有黨派的贊同是不可能的。」

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