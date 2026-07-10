楊惠儀拚大馬柔佛州議員 留台新秀每天握數百雙手

馬來西亞柔佛州選舉明天投票，代表民主行動黨（DAP）角逐永平議席的楊惠儀，在選戰最後階段仍馬不停蹄，穿梭華人新村、市場與油棕園環繞的馬來傳統村落，每天握數百雙手拜票，為人生首次參選全力衝刺。

31歲的楊惠儀（Yong Hui Yi）是柔佛（Johor）州選唯一具有留學台灣背景的候選人。她畢業於台灣的國立成功大學政治學系，返回大馬後投入公共事務，如今披掛上陣參選。

柔佛州選進入最後倒數，森美蘭州（NegeriSembilan）選舉也將於8月1日登場。由於大馬最遲須於2028年2月前舉行第16屆國會大選，朝野政黨都希望藉由兩場州選檢視基本盤，提前布局。尤其柔佛州族群結構與全國人口分布相近，選舉結果向來被視為觀察全國政治風向的重要指標。

柔佛州目前由「國民陣線」（Barisan Nasional）主導州政府。儘管國陣與首相安華領導的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）在中央共組團結政府，但雙方此次州選仍各自推派候選人，在56個州議席全面交鋒。

其中，首次參選的楊惠儀將在永平（Yong Peng）州議席迎戰尋求連任的「馬來西亞華人公會」（MCA）候選人林添順（Ling Tian Soon）。永平約有3萬4000名合格選民，華裔選民占逾5成，是這屆州選備受關注的混合選區之一，也形成留台校友新秀挑戰尋求連任州議員的局面。

今年4月初才受民主行動黨中央委派前往永平經營選區的楊惠儀，原本預期仍有數月時間熟悉地方，但柔佛州政府提前於6月解散州議會，州選時程提前，競選團隊加快腳步投入選戰。

中央社記者跟隨楊惠儀走訪永平選區，只見她從清晨一路忙到深夜，行程幾乎滿檔。她向中央社表示，投入競選以來，生活幾乎都圍繞著拜票行程，每天不停穿梭選區、與選民互動，已成近幾個月來最熟悉的生活節奏。

每天一早，她從傳統市場、茶餐室、咖啡店開始拜票，與居民寒暄，也利用短暫空檔和競選團隊直接在茶餐室討論選情；之後再驅車沿著顛簸狹窄的鄉間道路，深入油棕園環繞的FELDA墾殖區馬來甘榜（馬來傳統村落），挨家挨戶拜訪，了解馬來家庭的生活需求。

結束一天拜票行程後，楊惠儀回到永平競選總部，顧不得休息，便與競選團隊檢討當天拜票情況、安排隔天行程。

她趁著短暫空檔接受中央社記者專訪時說：「政策從來不是冷冰冰的文件，而是要感受人民面對的困難。」

她指出，昔日留學台灣，最大的收穫不只是政治理論的學習，而是感受到濃厚的人情味，並學會以同理心看待公共事務，理解人民的處境，而非流於政治口號。因此，無論是在華人新村或馬來甘榜，她都願意放慢腳步，多花時間傾聽居民需求。

楊惠儀說：「唯有真正了解不同族群面對的問題，政策才能回應人民需求。」

她認為，台灣固定的選舉制度，讓各政黨有較長時間深耕基層；相較之下，馬來西亞州議會何時解散充滿變數，候選人往往只能提前備戰，執政者也可能選擇最有利的時機宣布改選，因此地方政治工作者必須隨時保持競選狀態。

楊惠儀2018年自成功大學畢業返馬後，加入同樣具有留台背景的民主行動黨國會議員黃書琪團隊，從基層助理做起，也曾協助多場選戰；之後先後加入國會議員劉鎮東（Liew Chin Tong）及張念群（Teo NieChing）團隊，長期投入地方服務，累積近8年政治工作經驗，如今首度以候選人身分站上選戰第一線。

從台灣求學到返回大馬投入地方服務，楊惠儀的留台經歷也逐漸轉化為投入地方政治的養分，帶進人生第一場選戰，也在這場州選中接受選民檢驗。