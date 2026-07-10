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大陸朝「藍色大陸」中心試射飛彈 太平洋島國群起反彈

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導

中國本週朝太平洋試射1枚潛射彈道飛彈，引發眾多太平洋島國譴責，當地政治人物和分析家告訴法新社，這枚飛彈落入其所處「藍色大陸」的中心。連背負中國債務的島國也批評。

根據監測人員與太平洋島國官員說法，中國6日試射的這枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，落在諾魯（Nauru）、吐瓦魯（Tuvalu）與索羅門群島（Solomon Islands）之間某處。而通報所稱落點，是在太平洋島國間少數不屬於任何國家專屬經濟區（EEZ）的海域。

但澳洲智庫羅伊研究所（Lowy Institute）太平洋島國計畫主任諾貝陶（Oliver Nobetau）指出，這枚飛彈選擇落在1條「狹窄的國際水域走廊」內，「這引發一個問題：為何不朝有廣闊國際水域的北太平洋試射」？

即將在8月主辦年度太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）領袖峰會的帛琉總統惠恕仁（SurangelWhipps）接受法新社訪問時表示，這枚飛彈正好落在各島國專屬經濟海域的交界處，「我們面臨飛彈在未事先通知下直接射進太平洋中心」。

已有約12個太平洋國家對這次飛彈試射提出抗議，包括幾個背負基礎建設相關中國債務的小國，以及北京在太平洋安全事務上最親近的夥伴國索羅門群島。

太平洋島國用「藍色大陸」來形容其共同家園及對所處海洋的共同管理。吉里巴斯（Kiribati）社會事務部長關辛（Ruth Cross Kwansing）指出，「藍色太平洋大陸」的概念對區域至關重要，這也是引發憤慨的原因。

她接受法新社訪問時說：「這片海洋任何一處發生的事，都會牽動我們所有人。你必須改變觀點，我們不是地圖上四散的孤島，而是透過海洋這個活生生的組織把我們全部繫在一起。」

關辛直言：「我們的海域不是空無一物的虛空，也不是全球強國之間的緩衝區；這是我們的資產、我們的生計來源，以及我們身為海洋管理員的身分認同。」

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋安全事務專家紐帕（Anna Naupa）表示，太平洋各國對這次中國試射飛彈的反彈，正是為了捍衛去年太平洋島國論壇領袖峰會提出的「和平之洋」（Oceanof Peace）原則，這份宣言呼籲勿在區域測試核武。

太平洋島國論壇所有18個成員國自視為20%地球表面的看管者，其專屬經濟海域合計有2500萬平方公里，他們共同管理當中的漁業及對抗氣候變遷。

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理馬拉普（James Marape）6日表示，中國這次試射必須是「太平洋海域最後一次這類飛彈測試」。吉里巴斯的關辛也說，8月的太平洋島國論壇領袖峰會將討論區域的一切飛彈試射。

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