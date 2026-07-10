駐菲律賓副代表出席南海論壇 為台灣南海權益發聲

菲律賓智庫Stratbase研究所今天舉辦「南海仲裁裁決10周年論壇」，駐菲律賓代表處副代表李廷盛率員出席，強調台灣參與，有助向國際社會說明就南海議題的立場及權益發聲。

這場論壇在馬卡蒂市（Makati）舉行，邀請菲律賓安全部門官員、外交使節、學者與智庫人士參加，探討如何將2016年仲裁案的法律勝利，轉化為可靠的嚇阻能力，駐菲副代表、空軍退役中將李廷盛受邀率員出席。

李廷盛在會場接受中央社訪問時表示，這場國際論壇有來自約15個國家的外交官齊聚一堂，台灣也獲邀與會，外交部及海洋委員會海巡署均派員參加，顯示台灣能夠在重要的國際平台發聲。

他強調，台灣必須持續參與國際論壇，才能向各國說明台灣在南海的權益，包括海域及海洋資源等權益，也能與菲律賓及其他國家官員就共同關切議題交換意見。

李廷盛指出，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）在會中談論的範圍，不僅涵蓋南海，也包括台灣海峽、東海、菲律賓東部班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 Philippine Rise）以及台灣東部海域，反映區域安全議題已相互連結。

談到菲律賓政府強調建立可信嚇阻能力的重要性，李廷盛表示，台灣同樣持續推動國防自主及不對稱作戰能力建構，以強化自我防衛，確保國家安全，並維護區域和平穩定。

菲律賓政府於2013年1月單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭進行仲裁，仲裁庭2016年7月12日公布裁決，內容包括中國主張的9段線在國際法之下沒有效力，以及太平島不具島嶼地位。

中華民國外交部當時回應，全案審理過程未受邀參與，裁決結果對中華民國不具法律拘束力，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

外交部也促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制，以共同維護區域和平與穩定。