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柏南工黨黨魁提名戰獲多數議員支持 幾篤定接任英相

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
英國工黨資深政治人物柏南（圖）在自家黨魁提名戰中，已獲得大多數工黨國會議員的支持。 法新社
英國工黨資深政治人物柏南（圖）在自家黨魁提名戰中，已獲得大多數工黨國會議員的支持。 法新社

英國工黨資深政治人物柏南（Andy Burnham）在自家黨魁提名戰中，已獲得大多數工黨國會議員的支持，幾乎篤定將取代施凱爾（Keir Starmer），成為下一任英國首相。

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，柏南仍是唯一角逐工黨黨魁的候選人，在昨天（9日）工黨黨魁提名程序首日，於403名工黨國會議員中，他已獲得其中322人的支持，距離鎖定勝局的323票門檻只差1票。

工黨黨魁提名將於下週四（16日）截止，候選人必須在下週三（15日）前取得81名工黨國會議員的支持，才能跨過黨魁選舉參選門檻。

一旦柏南獲得323張提名票，競爭對手便不可能在數字上湊足參選所需的支持，預計他將在下週五（17日）正式獲選工黨黨魁，並於7月20日正式出任首相。

部分工黨國會議員表示，他們昨天提名首日無法投票，但下週一（13日）返回國會時，將會支持柏南。

工黨 英國 BBC

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