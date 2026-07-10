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為接管鋪路？衛報揭美企無許可闖格陵蘭 覬覦油田威脅濕地生態

中央社／ 赫爾辛基10日專電
英國「衛報」報導，一家與美國總統川普關係密切的德州石油公司，無視格陵蘭政府否認核發許可，執意將鑽井設備運往格陵蘭。 路透社資料照
英國「衛報」報導，一家與美國總統川普關係密切的德州石油公司，無視格陵蘭政府否認核發許可，執意將鑽井設備運往格陵蘭。 路透社資料照

英國「衛報」報導，一家與美國總統川普關係密切的德州石油公司，無視格陵蘭政府否認核發許可，執意將鑽井設備運往格陵蘭。這項舉動不僅威脅當地珍貴濕地生態，更讓外界擔憂美國正藉由鑽油利益，為接管格陵蘭鋪路。

據英國「衛報」（The Guardian）報導，德州「格陵蘭能源」（Greenland Energy）代表普萊斯（RobertPrice）6月曾前往格陵蘭偏遠小鎮，向當地居民宣稱已取得設備進場許可。

報導資料顯示，這家公司已僱用破冰船，預計9月將裝滿300個貨櫃的鑽探機具運抵格陵蘭東岸，企圖開採地底藏有價值高達1兆美元（約新台幣32.1兆元）的原油。

格陵蘭資源部隨即出面嚴正反駁，強調政府根本沒有核發任何探勘或前置作業的有效許可，直指這家公司對外的說詞與事實不符。資源部長艾格德（Múte BEgede）也表示，許可沒核發便不能開採。

格陵蘭地方市長歐森（Avaaraq Olsen）坦言，格陵蘭一直是地球上最和平的地方，如今卻冒出一群企圖強行接管的美國人，讓她十分害怕。

川普本週前往土耳其出席北約（NATO）在土耳其安卡拉峰會時，再度公開呼籲美國應從丹麥手中接管格陵蘭。川普派駐格陵蘭的特使蘭德瑞（JeffLandry）5月也曾表明，他的任務就是要讓格陵蘭成為美國的一部分。

美國商業集團已積極在這片廣袤土地卡位，投資觸角一路從稀土礦產、水力發電，延伸到瓶裝奢華礦泉水。

衛報分析，格陵蘭能源公司背後集結多名川普金主與支持者，部分股東甚至期盼川普出面喊話拉抬，讓他們在挖出第一滴油前就能大撈一筆。

事實上，格陵蘭歷經長達50年毫無所獲的探勘後，早在2021年就為保護環境，全面停止核發新的鑽油許可。目前僅存少數有效的探勘執照，握在一間英國公司手中；格陵蘭能源盤算斥資6000萬美元（約新台幣19.3億元）開鑿兩口油井，藉此換取多數股權。

預定鑽井的詹姆森地（Jameson Land）屬於「拉姆薩公約」（Ramsar Convention）劃定的濕地保護區。專家警告，鑽油活動將嚴重威脅粉紅腳雁、麝香牛等多種野生動物的棲息地。

格陵蘭 美國 川普

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