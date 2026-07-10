快訊

不斷更新／巴威颱風掀風雨…嘉縣、花蓮等11縣市放颱風假 11日停班課看過來

盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗

新北三重73歲翁失控暴衝！先自撞再撞拾荒婦 11車慘遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

南海仲裁10周年 菲防長：須化法律勝利為嚇阻力

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓10日提前紀念南海仲裁案裁決公布10周年，國防部長鐵歐多洛致詞表示，菲律賓政府未來10年的重點應是把法律勝利轉化為可靠嚇阻能力，確保菲律賓海洋權益。中央社
菲律賓10日提前紀念南海仲裁案裁決公布10周年，國防部長鐵歐多洛致詞表示，菲律賓政府未來10年的重點應是把法律勝利轉化為可靠嚇阻能力，確保菲律賓海洋權益。中央社

菲律賓今天提前紀念南海仲裁案裁決公布10周年，菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，政府未來10年的重點應是把法律勝利轉化為可靠嚇阻能力，確保菲律賓海洋權益。

菲律賓智庫Stratbase研究所今天舉辦「南海仲裁裁決10周年論壇」，邀請政府國防與安全部門官員、外交使節、學界與公民團體代表，探討仲裁案裁決的重要性，以及如何透過建立可靠嚇阻能力捍衛裁決成果。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）致詞時表示，2016年仲裁裁決不只是屬於菲律賓的勝利，而是維護「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及國際法秩序的重要里程碑，「如今它已不只是對菲律賓的裁決，而是對全世界的裁決」。

他說，仲裁裁決過去10年促使菲律賓從以陸地防衛為主、偏向事後反應的安內思維，逐步轉向兼顧海洋、空域及多領域的攘外防衛架構，也讓更多理念相近國家與菲律賓站在一起。

鐵歐多洛坦承，法律裁決本身不足以保障權益，菲律賓仍須建立可靠的嚇阻力，提升全民海洋意識、防衛決心、國防投資及產業韌性，並將國防預算逐步提高至占國內生產毛額（GDP）的2%至4%。

他指出，菲律賓也必須持續強化海域巡邏能力，不僅限於「西菲律賓海」，也包括菲律賓海、太平洋及班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 PhilippineRise）等海域，以防某些國家乘隙而入主張主權。

展望未來10年，鐵歐多洛盼菲律賓不僅能繼續捍衛仲裁結果，也讓「西菲律賓海」為漁民、各個產業及國家財政帶來經濟利益。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）則表示，過去10年間，菲律賓已將仲裁結果逐步轉化為具體政策成果，包括擴大聯合演訓、多邊海上巡邏、海巡合作、情報共享、網路安全合作及國防現代化。

曼希特指出，未來10年，菲律賓必須由政府、民間社會共同努力，配合國際夥伴支持，建構現代化、一體化、多領域防禦能力，努力鞏固仲裁成果。

2013年1月，菲律賓政府單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭仲裁。裁決於2016年7月12日出爐：中國主張的9段線在國際法之下沒有效力，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區內的天然資源；此外，包括太平島在內所有南海地物，均無島嶼地位，不能享有200海里專屬經濟區。

中華民國外交部當時回應，全案審理過程未受邀參與，裁決結果對中華民國不具有法律拘束力，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；南海爭議應透過多邊協商，以「擱置爭議，共同開發」方式和平解決，而中華民國應以平等地位獲納入多邊爭端解決機制。

駐菲代表處人員今天也受邀出席，由副代表、退役空軍中將李廷盛率團與會；李廷盛強調，台灣應是論壇的參與者，「唯有我們親自坐在談判桌與研討會上，才能確保台灣的南海主權權益」。

南海 菲律賓

延伸閱讀

南海仲裁案10周年前夕 北京重申不接受、不承認

反制日菲劃界？大陸學界「論證」菲律賓巴丹群島屬於台灣

陸學者稱巴丹群島屬「我國台灣島」 菲律賓斥異想天開

美參議員籲擴大台灣海巡 有助嚇阻威權擴張

相關新聞

為接管鋪路？衛報揭美企無許可闖格陵蘭 覬覦油田威脅濕地生態

英國「衛報」報導，一家與美國總統川普關係密切的德州石油公司，無視格陵蘭政府否認核發許可，執意將鑽井設備運往格陵蘭。這項舉...

17公民死於移民執法 墨西哥擬在美國提刑事訴訟

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)9日宣布，由於多名墨西哥公民在美國移民執法期間遭槍殺，在外交途徑解決無果後，計畫向美國司法機關提出刑事訴訟，此舉顯示美墨兩國緊張關係持續升溫。

川普又改口示好：美國願意繼續留北約、軍售盟友

美國總統川普在北大西洋公約組織（NATO）峰會前公開嚴厲批評盟友，但據多名知情人士透露，他在8日閉門會議中的態度卻出乎意料地正面，甚至一度表達美國願意繼續留在北約的意願；川普還表示，美國準備持續向盟友出售武器，不論這些武器被如何使用。北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，盟友之間即便偶有爭執，最終仍能團結一致，這樣的過程恰好能給俄羅斯總統普亭一個啟示。

金正恩上半年公開活動增到92次 軍事領域占30次創新高

朝鮮國務委員會委員長金正恩今年上半年公開活動次數接近去年同期兩倍，創2014年以來最高紀錄。尤其是軍事領域相關活動次數，更達到其執政以來的最高水平。

泰總理訪大馬吹奏薩克斯風 與首相安華合唱展交情

泰國總理阿努廷昨天訪問馬來西亞，他在首相安華舉行的歡迎宴即興吹奏薩克斯風，安華也拿起麥克風獻唱，兩人一起演出美國歌手法蘭...

澳洲前總理：飛彈試射非巧合 須譴責中國蠶食戰略

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）指出，中國於週一（6日）試射飛彈，其時間點並非出於巧合，而是反映出中國持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。