南海仲裁10周年 菲防長：須化法律勝利為嚇阻力

菲律賓今天提前紀念南海仲裁案裁決公布10周年，菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，政府未來10年的重點應是把法律勝利轉化為可靠嚇阻能力，確保菲律賓海洋權益。

菲律賓智庫Stratbase研究所今天舉辦「南海仲裁裁決10周年論壇」，邀請政府國防與安全部門官員、外交使節、學界與公民團體代表，探討仲裁案裁決的重要性，以及如何透過建立可靠嚇阻能力捍衛裁決成果。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）致詞時表示，2016年仲裁裁決不只是屬於菲律賓的勝利，而是維護「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及國際法秩序的重要里程碑，「如今它已不只是對菲律賓的裁決，而是對全世界的裁決」。

他說，仲裁裁決過去10年促使菲律賓從以陸地防衛為主、偏向事後反應的安內思維，逐步轉向兼顧海洋、空域及多領域的攘外防衛架構，也讓更多理念相近國家與菲律賓站在一起。

鐵歐多洛坦承，法律裁決本身不足以保障權益，菲律賓仍須建立可靠的嚇阻力，提升全民海洋意識、防衛決心、國防投資及產業韌性，並將國防預算逐步提高至占國內生產毛額（GDP）的2%至4%。

他指出，菲律賓也必須持續強化海域巡邏能力，不僅限於「西菲律賓海」，也包括菲律賓海、太平洋及班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 PhilippineRise）等海域，以防某些國家乘隙而入主張主權。

展望未來10年，鐵歐多洛盼菲律賓不僅能繼續捍衛仲裁結果，也讓「西菲律賓海」為漁民、各個產業及國家財政帶來經濟利益。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）則表示，過去10年間，菲律賓已將仲裁結果逐步轉化為具體政策成果，包括擴大聯合演訓、多邊海上巡邏、海巡合作、情報共享、網路安全合作及國防現代化。

曼希特指出，未來10年，菲律賓必須由政府、民間社會共同努力，配合國際夥伴支持，建構現代化、一體化、多領域防禦能力，努力鞏固仲裁成果。

2013年1月，菲律賓政府單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭仲裁。裁決於2016年7月12日出爐：中國主張的9段線在國際法之下沒有效力，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區內的天然資源；此外，包括太平島在內所有南海地物，均無島嶼地位，不能享有200海里專屬經濟區。

中華民國外交部當時回應，全案審理過程未受邀參與，裁決結果對中華民國不具有法律拘束力，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；南海爭議應透過多邊協商，以「擱置爭議，共同開發」方式和平解決，而中華民國應以平等地位獲納入多邊爭端解決機制。

駐菲代表處人員今天也受邀出席，由副代表、退役空軍中將李廷盛率團與會；李廷盛強調，台灣應是論壇的參與者，「唯有我們親自坐在談判桌與研討會上，才能確保台灣的南海主權權益」。