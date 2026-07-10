泰總理訪大馬吹奏薩克斯風 與首相安華合唱展交情

泰國總理阿努廷昨天訪問馬來西亞，他在首相安華舉行的歡迎宴即興吹奏薩克斯風，安華也拿起麥克風獻唱，兩人一起演出美國歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的經典歌曲My Way，現場掌聲不斷。

阿努廷應安華邀請，9日起赴馬來西亞展開2天訪問。兩國領導人除討論邊境安全、經貿及農業合作等議題，並共同見證簽署農業合作諒解備忘錄與交換儀式。

根據大馬首相署發布聲明，安華在聯合記者會中表示，馬來西亞與泰國在歷史、文化、經濟、貿易及投資等方面關係密切，但仍有許多合作空間，有必要進一步深化各領域交流。

他指出，馬泰雙方同意推動設立「邊境特別經濟區」（Special Border Economic Zones），並進一步便利兩國移民及海關通關程序，促進邊境人員與貨物流動。

在雙邊貿易部分，安華表示，雙方設定2027年前雙邊貿易額要達到美金300億元（約新台幣9630億元）目標，並認為包括觀光在內的各項合作，都應建立在穩固的經濟與貿易基礎之上。

嚴肅會談結束後，歡迎宴氣氛轉為輕鬆。阿努廷吹奏薩克斯風，安華拿起麥克風獻唱My Way，兩人隨後也唱起貓王經典歌曲Can't Help Falling in Love，展現私下自然互動的一面。

安華表示，阿努廷在他出任首相之前就是老朋友，兩人幾乎每週均保持聯繫，彼此高度互信，也使雙方合作更加順暢。