澳洲前總理：飛彈試射非巧合 須譴責中國蠶食戰略

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）指出，中國於週一（6日）試射飛彈，其時間點並非出於巧合，而是反映出中國持續採用「蠶食戰略」朝太平洋區域推進；這次飛彈試射，正是中國「蠶食戰略」下的一項行動。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天刊登莫里森投書「澳洲及印太夥伴必須譴責中國的蠶食戰略」（Australia and Indo-Pacific partners must call out China's salami strategy）。

莫里森在文中指出，中國潛艦發射彈道飛彈飛越太平洋的舉動，並非偶發事件，而是中國奉行長期「蠶食戰略」（salami strategy）下的其中一項行動。他指中國「一系列行動，一次比一次更加惡劣；直到暴行變成日常舉動，而日常舉動最終變成其（中國的）特權」。

莫里森解釋，中國針對印太地區採取的「蠶食戰略」，是與二戰後匈牙利獨裁者馬加什（RakosiMatyas）提出的「蠶食戰術」（salami tactics）如出一轍；即僅一點一點地蠶食，每次都是僅僅推進一小步，讓對手覺得不值得冒著風險去阻止它；隨著多次小步推進，對手終會全盤消失。

莫里森列舉近年中國「蠶食戰略」的推進情況。他提到，中國於南海將多個礁石變成了人工島，又在人工島上興建飛機跑道和飛彈軍事基地；中國多次於南海展開挖沙作業，長期沒有遭遇反對，直到2016年常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）裁定中國這些行為屬於非法；不過，該項裁決始終未能制止中國繼續其行為。

莫里森又提到，中國漠視兩岸長達70年形成的台海中線默契；他提醒，中國公然越界的行為，當初被視為是危機，但現還不一定會成為頭條新聞。另外，中國海警艦艇在釣魚島附近活動，亦已變成近乎常態。

莫里森又指出，一般飛彈試射通常會避免對其他國家造成衝擊；但中國卻公然試射戰略飛彈飛越太平洋，越過密克羅尼西亞（Micronesia）、諾魯（Nauru）、吉里巴斯（Kiribati）和吐瓦魯（Tuvalu）的專屬經濟區，而且飛彈的落點又位於受國際條約保護的非核區內。

莫里森相信，中國試射飛彈的時間點，絕非出於巧合；他解釋，就在中國試射飛彈同一天，澳洲和斐濟簽署「海洋和平聯盟」協議、北約（NATO）盟國舉行會議、環太平洋軍演（RIMPAC）也在太平洋地區進行。

莫里森認為，中國這次試射飛彈的舉動，是要一石二鳥地「麻木」（desensitisation）和「威懾」（intimidation）區域內各國。首先，是要將類似行為正常化，宣稱是例行公事。同時，中國是要展示其核威懾力量，宣示中國不僅能夠自陸上發射核武，還能夠潛伏在海底發射，而且能夠在跨越遙遠的大海進行打擊。

莫里森又提醒，中國2024年9月自海南發射一枚陸基（land-based）東風-31洲際彈道飛彈，在海上跨越約1萬1000公里，落點位於法屬玻里尼西亞附近；不到兩年後，中國這次是試射海基（sea-based）飛彈。

中國一再朝太平洋試射洲際飛彈，卻要求各國視之為例行公事。對此，莫里森指「北京與其說是在測試飛彈，不如說是在測試我們（澳洲及太平洋夥伴）；以便試探我們是否會比上一次更加沉默。」針對中國的行為模式，莫里森呼籲澳洲及太平洋夥伴國家必須同聲譴責。