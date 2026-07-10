快訊

分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

守護迪士尼6年光榮退休！黃金獵犬獲英雄級待遇 「開吃違禁品」萌翻全場

台灣總人口數連30月負成長！新生兒上半年4.6萬 比去年少9千人

聽新聞
0:00 / 0:00

馬克宏下榻飯店附近爆炸 敘利亞稱IS相關犯嫌落網

中央社／ 大馬士革9日綜合外電報導
法國總統馬克宏日前下榻的四季飯店發生兩起爆炸案。 美聯社
法國總統馬克宏日前下榻的四季飯店發生兩起爆炸案。 美聯社

敘利亞官員今天表示，有關當局已逮捕伊斯蘭國（IS）相關組織成員，他們是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早訪問大馬士革期間發生的兩起爆炸案幕後黑手。

法新社報導，敘利亞首都大馬士革市中心7日發生兩起爆炸，造成一人死亡、數十人受傷。歹徒將爆裂物置於馬克宏下榻的四季飯店（Four Seasons Hotel）附近，敘利亞內政部說，一枚放在垃圾桶內，另一枚放在飯店附近的車輛裡。

馬克宏是自敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Basharal-Assad）2024年底垮台以來首位訪問敘利亞的歐盟國家元首。

馬克宏在與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的聯合記者會上表示，不能讓這類攻擊「動搖我們的決心」。兩位領導人矢言加強雙邊關係，將互派新大使。

敘利亞內政部長哈塔布（Anas Khattab）說：「兩天前針對大馬士革的恐怖炸彈攻擊幕後黑手現已落網。」

他在社群平台X上寫道：「一旦調查結束，我們將對外公布這個組織成員身分、角色以及他們所有隸屬關係和聯繫情況。」

大馬士革地區內部安全負責人達拉提（AhmadDalati）在敘利亞國家電視台上說，初步調查結果顯示「這個組織與IS掛鉤」。

內政部在聲明中說，這個組織是在「同時對大馬士革和周邊地區的犯嫌不同藏身處展開一連串突襲行動後」破獲。

敘利亞 馬克宏 伊斯蘭國

延伸閱讀

俄飛彈、無人機連番攻擊基輔 至少3死13傷

川普北約峰會期間拍板空襲！伊朗反控美方5大毀約 強調「不會屈服」

美伊又爆衝突 川普：「很快」就會結束

美伊停火破局！川普嗆炸伊朗民用設施 「癌症就要盡早切除」

相關新聞

鄰國就是伊朗！新專機少反飛彈能力 川普搭舊空軍一號離開土耳其

美國總統川普日前搭乘新空軍一號前往土耳其，但8日返國時，特勤局要求他改搭舊空軍一號。紐約時報9日報導，多名知情官員表示，這架由卡達捐贈的波音747-8改裝而成的新專機，沒有舊機型配備的防禦反制系統，包括先進反飛彈能力，海外飛行可能存在風險。

澳洲前總理：飛彈試射非巧合 須譴責中國蠶食戰略

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）指出，中國於週一（6日）試射飛彈，其時間點並非出於巧合，而是反映出中國持...

馬克宏下榻飯店附近爆炸 敘利亞稱IS相關犯嫌落網

敘利亞官員今天表示，有關當局已逮捕伊斯蘭國（IS）相關組織成員，他們是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本...

陸學者稱巴丹群島屬「我國台灣島」 菲律賓斥異想天開

中國學者近日宣稱菲律賓最北端巴丹群島屬於中國，菲律賓外交部斥此說法「異想天開」，菲律賓政府強調，允許中國在佬沃設領事館，...

爭取生產愛國者飛彈 澤倫斯基：烏美達政治共識

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭與美國已在政治層面，就生產愛國者三型（PAC-3）攔截飛彈的許可達成共識，並表示關鍵的...

印尼啟動B50生質柴油 拚能源自主減柴油進口

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天宣布啟動B50生質柴油強制摻配政策，表示印尼成為全球首個實施B5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。