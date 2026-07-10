陸學者稱巴丹群島屬「我國台灣島」 菲律賓斥異想天開

中國學者近日宣稱菲律賓最北端巴丹群島屬於中國，菲律賓外交部斥此說法「異想天開」，菲律賓政府強調，允許中國在佬沃設領事館，轄區包括巴丹群島，即是鐵證。

中國暨南大學菲律賓研究中心6月30日在廣州舉辦學術研討會。根據校方新聞稿，與會學者從地理、文化、歷史及法律等角度主張，巴丹群島（Batanes）在法律上屬於「我國台灣島」。

中國暨南大學新聞稿還稱，巴丹群島在歷史上是「我國台灣南島文化圈」的一部分，島上居住的族群屬於伊巴丹族（Ivatan），與台灣少數民族屬於同一族群，在文化上更接近台灣少數民族，而非菲律賓人。

海事監測組織「海洋之光」（SeaLight）昨天在臉書披露中方學者在研討會上的主張，引起菲律賓方面的關切。

菲律賓外交部昨晚發表聲明，中國學者的主張「異想天開」（flights of fancy），菲律賓對巴丹群島擁有的主權早已確立，不容爭辯，「經菲律賓核准的中國駐佬沃總領事館，轄區即涵蓋巴丹群島。」

菲律賓外交部強調，菲律賓不會理會任何針對其領土的修正主義主張，呼籲中方「所謂的學者」應聚焦於對區域忠實、善意的研究，而非提出修正主義論述。

另一方面，菲律賓軍方「西菲律賓海」事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天發表聲明說，中國學者在官方支持的研討會上把巴丹群島視為「台灣的地理延伸」，此種說法毫無根據。

崔尼代指出，這類論述屬於資訊領域的「切香腸戰術」（salami slicing），透過系統性製造虛假歷史與法律敘事，企圖逐步改變國際社會認知，為未來擴張鋪路。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）則批評中方學者說法「荒謬可笑」，沒有任何事實依據，並質疑相關中國學者受到中國共產黨操控。

鐵歐多洛說，這類論述可能是在為中國既定戰略意圖釋放訊號，也再次印證菲方對中國擴張企圖的憂慮。

巴丹群島是菲律賓最北端的島群，與蘭嶼之間最近的距離僅約100公里，兩地數百年前曾有頻繁海上往來。

蘭嶼達悟族人上月才剛駕駛大型拼板舟「黃金友誼號」跨越巴士海峽到巴丹群島「尋親」，並在當地慶祝巴丹節當天，把「黃金友誼號」贈予巴丹省留念。