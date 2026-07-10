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爭取生產愛國者飛彈 澤倫斯基：烏美達政治共識

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭與美國已在政治層面，就生產愛國者三型（PAC-3）攔截飛彈的許可達成共識，並表示關鍵的飛彈供應將在未來幾天內運抵。

路透社報導，愛國者是美國製造的防空系統。近期俄羅斯日益頻繁對烏克蘭城市發射彈道飛彈，而愛國者攔截飛彈是少數能擊落那些飛彈的西方武器之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）剛在土耳其參加完北大西洋公約組織（NATO）峰會並與美國總統川普舉行完會談，他返國時向媒體表示，烏美雙方也正就「無人機協議」或共同生產無人機進行磋商。

澤倫斯基說：「我覺得這次峰會對烏克蘭而言是富有成效。在未來幾天，我們將收到來自美國的一項方案，另外也會有一些單獨協議。」他指的是爭取到愛國者攔截飛彈。

他提到生產愛國者飛彈時說：「我們已在政治層面解決這個問題。」他說：「現在非常重要的是，我們的技術團隊、各部會代表以及行政部門代表，必須立刻展開工作，以便我們能迅速取得許可，並盡快在烏克蘭投入生產。」

澤倫斯基長期以來一直呼籲加快提供能擊落俄羅斯彈道飛彈的攔截飛彈，而俄羅斯近期對烏克蘭首都與其他城市的攻擊，更凸顯對這些武器的急迫需求。

澤倫斯基表示，目前尚未與華府簽署任何無人機協議，「但已簽署一些文件，讓美方可以從烏克蘭獲取各種型號、不同種類的無人機，是美方有興趣用來測試的無人機。他們將從我們這裡取得這些無人機。」

他說，這些裝備包括「空中無人機、海上無人機，以及其他技術裝備」。

他也說，將繼續與烏克蘭的歐洲盟友討論研發另一套飛彈防禦系統，並計劃近期在法國舉行會議。

澤倫斯基說：「這套系統針對的是彈道目標，與愛國者類似，但我認為這會是大量生產、更平價的系統。」

澤倫斯基 愛國者飛彈 烏克蘭 俄羅斯

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