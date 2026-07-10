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印尼啟動B50生質柴油 拚能源自主減柴油進口
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天宣布啟動B50生質柴油強制摻配政策，表示印尼成為全球首個實施B50生質柴油強制摻配政策的國家，希望藉此提升能源自主、減少柴油進口。
印尼總統府今天發布新聞稿表示，普拉伯沃9日在西爪哇省加拉旺（Karawang）主持B50生質柴油啟動儀式。印尼能源與礦產資源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）說，印尼每年柴油需求約3800萬至4000萬公秉，過去每年仍需進口約300萬至400萬公秉柴油；隨著B50生質柴油政策上路，目前已不再進口柴油產品。
●棕櫚油優勢 推能源自主
B50生質柴油指柴油中摻配50%的生質柴油，主要原料為棕櫚油。印尼是全球最大的棕櫚油生產國，自2008年推動B2.5生質柴油以來，歷經B20、B30、B35及B40等階段，今年提升至B50，進一步提高棕櫚油在柴油中的應用。
普拉伯沃表示，能源自主是印尼政府施政重點之一；政府將持續發展生質柴油、天然氣及太陽能等多元能源，並評估提高生質柴油摻配比例，朝更高比例生質柴油邁進。
●節省外匯 兼顧減碳
印尼政府估計，B50生質柴油每年可節省約170兆印尼盾（約94.17億美元）外匯支出，並減少約4400萬噸二氧化碳當量（CO2e）排放。普拉伯沃表示，政府也將持續推動太陽能等再生能源建設，作為能源轉型政策的一環。
普拉伯沃指出，印尼推動生質柴油政策近20年，摻配比例從2008年的B2.5生質柴油逐步提升至今年的B50生質柴油，是逐步推動能源自主的重要成果。他說，政府未來不會停留在B50生質柴油，將持續推動相關政策，提升能源安全，降低對進口能源的依賴。
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