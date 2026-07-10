鄰國就是伊朗！新專機少反飛彈能力 川普搭舊空軍一號離開土耳其

美國總統川普日前搭乘新空軍一號前往土耳其，但8日返國時，特勤局要求他改搭舊空軍一號。紐約時報9日報導，多名知情官員表示，這架由卡達捐贈的波音747-8改裝而成的新專機，沒有舊機型配備的防禦反制系統，包括先進反飛彈能力，海外飛行可能存在風險。

川普一直希望新空軍一號盡快投入使用，也常抱怨服役多年的舊專機不夠氣派，不適合出訪海外。這架新專機目前屬於「過渡」機型，會先供總統使用，直到兩架永久編入總統機隊的新波音專機完成建造。

川普這次前往土耳其出席北約峰會，而土耳其與伊朗接壤。伊朗本周才再度遭美國空襲，因此川普離境時一度改搭舊機，也讓外界更加關注他要求加快總統專機改裝的決定。國會議員也要求政府說明，新專機是否已完成足夠的安全升級。

白宮9日沒有直接回應新專機能力的細節，但強調安全無虞。空軍也拒絕說明卡達專機改裝後的安全系統。不過，空軍先前宣布新空軍一號可執行總統運輸任務時曾表示，改裝沒有犧牲安全、安全防護或任務通訊能力，只是對部分「較少使用的任務能力」做出取捨。多名知情官員則說，新專機並未具備舊機型的防禦反制能力。

兩名前空軍官員表示，海外飛行的安全風險較高，因此他們對川普搭乘新專機出訪感到驚訝。這兩人曾參與舊空軍一號機隊更換工作，但未參與卡達贈送專機的改裝。他們也說，改裝時程如此緊迫，不可能有足夠時間完成完整總統專機通常會有的所有安全升級。

報導指出，舊空軍一號配備可對抗熱追蹤飛彈的防禦系統。這套系統過去幾乎沒有實際使用過，但一直被視為總統專機的重要安全配備。第三名前空軍官員說，舊空軍一號機翼下方與機尾都能看到部分防禦設備，但新專機的照片中看不到這些裝置。

美國雖已恢復對伊朗的大規模空襲，但掌握最新情報的美國決策官員認為，德黑蘭目前沒有暗殺川普的計畫。一名官員說，伊朗很清楚，若企圖暗殺川普，將構成嚴重挑釁，美國也會強烈回應。不過，特勤局仍對川普身處鄰近伊朗的土耳其感到憂慮，因此要求他離境時更換專機。