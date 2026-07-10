北約峰會最狂伴手禮！厄多安送左輪手槍附6發實彈 各國領袖忙善後

北約安卡拉峰會8日落幕，東道主土耳其總統厄多安送給每位與會領袖一把復古左輪手槍及六發實彈作為臨別禮物，藉此展示國防產業已成為土耳其重要出口項目及外交政策工具。然而，如何處理這件不尋常的禮物，也成了各國領袖返國後的難題。

路透與法新社報導，英國首相施凱爾率先提及此事。他在返國班機上告訴記者，自己與其他領袖都收到一把刻有自己姓名的左輪手槍。

這把槍置於一個內襯黑色的木製展示盒中，盒上印有土耳其國旗與北約標誌，並附有一塊以土耳其文及英文寫成的銘牌，上面寫著：「Gumusay，我國生產的第一款左輪手槍。」盒內另附有六發實彈，以及一份註明該武器可豁免出口管制的文件。

立陶宛總統瑙塞達辦公室分享的照片顯示，這把左輪手槍似乎是Gumusay .357 Magnum型，一款由土耳其軍工製造商MKE於1990年代生產的罕見六發式左輪手槍。

西班牙總理桑傑士的發言人表示，所有領袖收到的都是相同型號，槍管上刻有各自的姓名。但某些與會領袖表示，他們後來才知道厄多安送的禮物是什麼，甚至有人在禮物被維安人員收走前，都還沒親眼看過。多國官員形容，這份禮物令人意外，也讓各代表團維安團隊一度出現一些「瘋狂」場面。

至於如何處理這份禮物，由於各國法規不同，運送槍械往往並不容易，尤其是在槍枝仍可正常使用的情況下，因此包括施凱爾、德國總理梅爾茨及荷蘭總理耶滕（Rob Jetten）收到的左輪手槍，目前都暫時留在安卡拉。歐盟執委會主席范德賴恩與希臘總理米佐塔基斯計畫將槍捐給軍事博物館，加拿大總理卡尼也表示可能比照辦理；義大利與盧森堡則將與其他國禮一同保存。

波蘭總統納夫羅茨基的一名幕僚告訴當地電台，他收到的左輪手槍目前仍在華沙機場等待海關通關，當局也採取必要的預防措施，之後將存放於適當地點，「一方面確保安全，另一方面也尊重這件禮物」。

波蘭對先前發生的一起事故仍記憶猶新。波蘭警察總長2022年12月獲烏克蘭贈與一具反戰車榴彈發射器，帶回後卻在辦公室爆炸，造成他輕傷，並使華沙警察總部嚴重受損。納夫羅茨基的幕僚表示：「可以確定的是，沒有人會把這把槍拿來射擊。」

法新社指出，厄多安為何贈送左輪手槍，讓多個代表團感到困惑；雖然各國元首在會晤或峰會期間互贈禮物十分常見，但鮮少需要採取這樣的安全措施。土耳其總統府並未立即回應詢問。