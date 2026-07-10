北韓決定質量並進擴充核武力量 推動軍事現代化

北韓官媒今天報導，當局已決定採取措施，從「質」與「量」兩方面強化核武力量；最高領導人金正恩也呼籲推動軍隊現代化，以提升戰備能力。

北韓中央通信社（KCNA）報導，上述消息是在9日舉行的勞動黨中央軍事委員會擴大會議（Enlarged Meeting of the Workers' Party's Central Military Commission）上發布。

據報導，金正恩表示，唯有建立能夠掌控一切威脅的強大軍隊，才能保障北韓的安全與「真正的和平」。

會中還制定多項軍事發展計畫，包括更新作戰系統的基礎技術設施、擴充並強化核武力量，以及推動軍事基地的標準化、專業化與現代化。

此外，會中還討論擴大北韓軍事情報機構「偵察總局」（Reconnaissance General Bureau）的職能，以提升偵察與情報蒐集能力。

報導指出，會議也討論興建現代化海軍基地並提升造船廠產能，以配合海軍地位與角色的重大轉變。

金正恩本月稍早曾親自視察5000噸級新型驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）的武器測試。這艘軍艦去年5月在下水儀式中發生側翻事故，之後完成修復。

金正恩也曾矢言將讓北韓海軍具備核武能力。

自2019年金正恩與時任美國總統川普在越南河內舉行的峰會因雙方對無核化範疇及制裁解除條件無法達成共識而破局後，平壤當局屢次宣稱北韓是「不可逆轉」的擁核國家。

此外，由於1950年至1953年的韓戰僅以停戰協定告終，並未簽署和平條約，因此嚴格來說南北韓至今仍處於戰爭狀態。