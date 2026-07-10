中國試射飛彈宣告「核三角」能力 專家：澳洲「距離安全優勢」破滅

澳洲國防專家帕克指出，中國朝太平洋試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，顯示中國已具備「核三角」（nucleartriad）戰略能力，同時反映中國在太平洋區域的軍事戰略野心正在擴大；澳洲過往以為憑藉地理位置可享有「距離」安全優勢的想法，已經站不住腳。

澳洲公廣媒體ABC今天報導，隨著中國6日以核動力潛艦朝太平洋發射可搭載彈頭飛彈，有關北京戰略野心擴張的議題，持續成為國際媒體焦點。曾經於澳大利亞皇家海軍服役超過20年、現任西澳大學國防與安全客座教授帕克（Jennifer Parker）指出，中國這次試射飛彈，形同公開宣告中國已具備「核三角」能力。

帕克解釋，「核三角」是指一個國家同時具備從空基、陸基，以及海基三種平台發射或投射核武器的能力；配合飛彈射程日益擴大，中國「二次打擊能力」（second-strike capability）得以增強。

帕克提醒，在過去短短10年內，中國飛彈射程已大幅延伸。中國在2015年之前的巨浪-1型潛射彈道飛彈，射程僅2000至3000公里；但現在中國「擁有射程超過1萬公里的潛射彈道導彈」。

帕克又提醒，中國近年已發展出「持續海上威懾」（continuous at-sea deterrent）能力，可以「讓其核武和核動力潛艇全年365天、每天24小時在海上待命」。

帕克強調說：「所有這些能力，全都體現於這次（飛彈試射）戰力展示之中。」

ABC報導提到，中國宣稱其擁有核武力是為了最低限度地維護國家安全，僅奉行防禦性國防政策；這次飛彈試射是例行訓練活動，並非針對任何國家。不過，帕克認為，要了解這次中國這次試射飛彈的行動性質，必須考慮中國太平洋地區整體戰略。

帕克說：「這不僅反映中國軍事力量的發展，更顯示中國對整個區域咄咄逼人；顯示中國意圖展示武力，並且挾持武力主導這個區域。」

帕克強調，中國軍力已經「伸展並觸及」（reachout and touch）澳洲，並且有能力攔截澳洲的「海上交通線」（Sea lines of communication；SLOCs）；同時，澳洲位於中國飛彈射程範圍之內，過往的「距離」優勢迷思，如今已經破滅。